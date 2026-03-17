برای آرام کردن قلب در شرایط جنگی این دانه را بخورید

برای آرام کردن قلب در شرایط جنگی این دانه را بخورید
کُنار (Zizyphus spinosa) یا سدر، درختی همیشه سبز و یک ماده خوراکی ضد اضطراب است که به تسکین تپش قلب ناشی از استرس و اضطراب کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از «ان دی تی وی»، کُنار خاصیت آرام بخشی دارد و می تواند به افرادی که دچار بی خوابی و کمبود خواب هستند و هنگام تلاش برای خوابیدن دچار تپش قلب می شوند، در داشتن خوابی آرام و راحت کمک می کند. می توانید از دانه های درخت کُنار برای این منظور استفاده کنید.

کُنار از طریق یک انتقال دهنده عصبی معروف به «گابا»، مسئول کنترل سیستم عصبی استراحت و هضم (سیستم عصبی پاراسمپاتیک) کار می‌کند.

مصرف کُنار به تشخیص متخصص طب گیاهی به ما کمک می کند تا بتوانیم بخوابیم، عملکرد ایمنی بدن را تقویت می کند و با به کار انداختن سیستم عصبی پاراسمپاتیک باعث هضم موثر مواد غذایی می شود.

با این حال به دلیل تداخل ترکیبات کُنار با برخی مواد خوراکی و دارویی توصیه می شود که با احتیاط و طبق تشخیص و تجویز متخصص مصرف شود.

 

