بازسازی خانهها توسط شهرداری تهران شامل چه مواردی است؟
عضو شورای شهر تهران نحوه خدمات شهرداری به خانههای آسیبدیده در جنگ را اعلام کرد.
مهدی پیرهادی با اشاره به دغدغه مردم برای بازسازی خانههای آسیبدیده در جنگ، اظهار کرد: نگاه ما صرفاً مدیریت بحران مقطعی نیست؛ ما به دنبال تقویت تابآوری اجتماعی در برابر فشارهای جنگطلبانه دشمن هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا به دنبال فعالسازی بستههای مشوقهای قانونی برای بازسازی سریع خانههای تخریبشده هستیم و برنامههایی مانند جنگ 12 روزه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: خانههای آسیبدیده در جنگ شامل دو بخش است؛ بخشی از خانهها آسیب جزئی دیدهاند و درها، پنجره یا دیوارهایشان آسیب دیده که شهرداری با قید فوریت در حال تعمیر آنهاست. بخش دیگر آسیبها مربوط به خانههایی است که نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
وی افزود: برای خانههایی که نیاز به بازسازی دارند، شهرداری تهران عوارض ساختوساز دریافت نمیکند و به عبارتی عوارض ساخت برای آنها رایگان است. علاوه بر این، امکان ساخت یک طبقه اضافی به مالکان داده میشود.