مهدی پیرهادی با اشاره به دغدغه مردم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ، اظهار کرد: نگاه ما صرفاً مدیریت بحران مقطعی نیست؛ ما به دنبال تقویت تاب‌آوری اجتماعی در برابر فشارهای جنگ‌طلبانه دشمن هستیم.

وی ادامه داد: در این راستا به دنبال فعال‌سازی بسته‌های مشوق‌های قانونی برای بازسازی سریع خانه‌های تخریب‌شده هستیم و برنامه‌هایی مانند جنگ 12 روزه در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ شامل دو بخش است؛ بخشی از خانه‌ها آسیب جزئی دیده‌اند و درها، پنجره یا دیوارهایشان آسیب دیده که شهرداری با قید فوریت در حال تعمیر آنهاست. بخش دیگر آسیب‌ها مربوط به خانه‌هایی است که نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

وی افزود: برای خانه‌هایی که نیاز به بازسازی دارند، شهرداری تهران عوارض ساخت‌وساز دریافت نمی‌کند و به عبارتی عوارض ساخت برای آنها رایگان است. علاوه بر این، امکان ساخت یک طبقه اضافی به مالکان داده می‌شود.