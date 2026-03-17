بی خوابی از عوامل تشدید التهاب در بدن است

در این مطالعه یادآوری شده است که کم خوابی یا بی‌خوابی، هر عاملی که داشته باشد در نهایت به میزان قابل توجهی با بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی‌-عروقی که اغلب ناشی از التهاب مداوم هستند، مرتبط است.

التهاب مزمن زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن حتی پس از برطرف شدن تهدید به واکنش ادامه می‌دهد. متخصصان اخیرا تاثیر خواب بر سلول‌های ایمنی بدن را بررسی کردند.

در این مطالعات مونوسیت‌های غیرکلاسیک (نشانگر التهابی) که مسئولیت پاکسازی عروق خونی از سلول‌های آسیب‌دیده و پاتوژن‌ها را برعهده دارند، در افراد چاق بیشتر دیده شدند. نتایج نشان داد که افراد چاق خواب نامنظم‌تری دارند و سطح التهاب مزمن خفیف در آنها بالاتر است.

همچنین متخصصان الگوهای خواب ۲۳۷ فرد سالم با وضعیت بدنی متفاوت را بررسی و نمونه‌های خونی آن‌ها را تجزیه و تحلیل کردند تا سطح مونوسیت‌ها و نشانگرهای التهابی را بسنجند.

نتایج نشان داد کیفیت خواب افراد چاق به‌مراتب پایین‌تر بود، سطح بالاتری از التهاب مزمن خفیف را داشتند و تعداد مونوسیت‌های غیرکلاسیک آنها نیز نسبت به همتایان لاغرشان بیشتر بود.

در یک آزمایش در همین راستا، پنج شرکت‌کننده لاغر، ۲۴ ساعت بدون خواب ماندند. بررسی‌ها نشان داد که کمبود خواب، ترکیب مونوسیت‌های آنها را شبیه افراد چاق کرده است.

به گزارش تلگراف، این یافته‌ها که در مجله «ایمونولوژی» (Immunology) منتشر شد، تایید کرد بی‌خوابی می‌تواند التهاب مرتبط با چاقی را تشدید کند زیرا باعث افزایش مونوسیت‌های غیرکلاسیک می‌شود که در فرایندهای التهابی نقش دارند.

اگر در خوابیدن مشکل دارید، شاید تمرین‌های تنفسی، تجسم، ترفندهای ذهنی، حذف یا کنترل صداهای محیط و یا حتی استفاده از گیاهان دارویی و مکمل‌های خاص بتواند به شما کمک کند.