قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
سهند S
1,050,000,000
838,588,000
سهند E اتوماتیک
1,300,000,000
1,080,927,000
اطلس S
970,000,000
716,270,000
اطلس GL
1,006,000,000
840,142,000
اطلس G
1,090,000,000
889,288,000
اطلس اتوماتیک
1,340,000,000
1,199,400,000
ساینا S
902,000,000
722,854,000
ساینا دوگانه سوز
980,000,000
808,515,000
ساینا اتوماتیک
1,028,000,000
671,347,000
کوییک RS
895,000,000
773,070,000
کوییک S
875,000,000
729,644,000
کوییک GX
900,000,000
787,192,000
کوییک GXR (رینگ فولادی)
908,000,000
797,831,000
کوییک GXR
945,000,000
825,911,000
شاهین GL
1,469,000,000
1,119,300,000
شاهین G (سانروف)
1,620,000,000
1,144,900,000
شاهین اتوماتیک GL
ناموجود
1,266,200,000
شاهین اتوماتیک G
1,730,000,000
1,267,600,000
شاهین اتوماتیک پلاس
1,895,000,000
1,561,100,000
پارس نوآ
1,850,000,000
1,253,258,000
سایپا 151 GX
740,000,000
به زودی
سایپا 151 GX (پاششی)
750,000,000
659,500,000
زامیاد اکستند EX
1,463,000,000
1,440,500,000
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
1,440,000,000
1,530,100,000
کارون
1,830,000,000
1,550,700,000
چانگان EADO برقی
1,900,000,000
1,552,900,000
چانگان CS35 (مونتاژ)
3,415,000,000
3,304,000,000
چانگان CS55
4,440,000,000
توقف فروش
چانگان CS55 (مونتاژ)
4,040,000,000
3,792,000,000
کرولا (پایونیر)
4,500,000,000
2,170,000,000
روئوه ERX5
4,000,000,000
2,164,000,000
سیتروئن C3-XR
3,650,000,000
1,668,000,000