سایر رسانه‌ها ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۷:۵۵

فیلم جعلی نتانیاهو سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شد

از نشانه‌های دیپ‌فیک بودن فیلم اخیر نتانیاهو، قهوه‌ای است که تا لب لیوان پر است اما هرچه لیوان خم یا با سرعت جابجا می‌شود قطره ای از آن بیرون نمی‌ریزد و یا اینکه هرچه نتانیاهو از آن میخورد کم نمی‌شود! تغییر ظاهر نتانیاهو در فیلم بویژه وقتی به نیم رخ می ایستد نیز از جمله نشانه هاست؛ بویژه اگر چهره او در این حالت را با عکسهای واقعی او مقایسه کنیم ساختگی بودن فیلم بیشتر مشخص می‌شود. برخی کاربران برای اثبات مشخص‌تر جعلی بودن فیلم نتانیاهو خودشان فیلمهایی با هوش مصنوعی در همین حالت ساخته و منتشر کرده اند. در یکی از این نمونه ها به جای نتانیاهو، ایمانوئل مکرون در فیلم جاسازی شده است!