اضطراب و استرس مداوم عامل بیماری

در این وضعیت بقا (حالت بتای بالا در امواج مغز) ضربان قلب بالا می رود، خون به شدت به دست و پا می ریزد تا فرد را برای جنگ و گریز آماده کتد و بعد از ۸ دقیقه بدن به حالت آرامش برمی گردد. این حالتی است ضروری برلی بقای موجود زنده.

حالا چه می شود اگر مداوم در حالت بقا باقی بمانیم:

قطعا سیستم گوارش اولین نقطه ای است که واکنش نشان می دهد. و حس دل درد، دلشوره برهم خوردن گوارش مشاهده می شود. سیستم قلب و عروقی هم واکنش نشان می دهد با آریتمی قلبی، بالارفتن ضربان قلب و یا حس درد و گرفتگی در قلب و بالا رفتن تعداد تنفس.

و در طولانی مدت بدن مستعد انواع بیماری ها می شود.

و حالا چه کنیم که بدن از حالت بقای مداوم(استرس مزمن) خارج شود

می توانیم یک راهکار آسان را دسته جمعی و یا انفرادی انجام دهیم. ابتدا چند نفس عمیق بکشیم و بعد تمرکزمان را بر نقاط مختلف بدن خودمان متمرکز کنیم.

مثلا تمرکز را بر نوک بینی، انگشت کوچک پای راست، کبد، قلب، تنفس داخل ریه ها، کف سر، فضای زیر زبان و... ببریم.

و بعد تمرکزمان را بر نقاط دور دست تمرکز دهیم مثلا : خورشید، نقاطی که به آنجا سفر کرده اید حتی نوک قله دماوند و...

حالا مشاهده می‌کنید بدن کاملا ریلکس شده و از حالت بقا خارج شده اید.

میتوانید این تکنیک آرامسازی را بصورت بازی با بچه ها انجام دهید.