کنایه کاربر انگلیسیزبان به امکانات نظامی آمریکا: پهپادهای ارزانقیمت ایرانی که صدای ماشینچمنزنی میدهند، آمریکا را تحقیر کرد
آمریکا هر آنچه در چنته داشت علیه ایران به کار گرفت: B-۱، B-۲، B-۵۲، F-۱۵، F-۱۶، F-۱۸، F-۳۵، زیردریایی، ناوشکن، ناو هواپیمابر، هیمارس، سامانههای پدافندی پاتریوت و تاد، با این حال ایران همچنان دارد آنها را با پهپادهای ارزان قیمتی که صدای ماشینچمنزنی میدهند تحقیر میکند.
منبع صداوسیما