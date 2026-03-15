ماجرای تعطیلی ۵ مدرسه ایرانی در امارات

محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس ایرانی در امارات توضیح داد : در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ دانش‌آموز در پنج مجتمع آموزشی ایرانی در این کشور مشغول تحصیل هستند؛ چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی.

به گفته وی، روز یازدهم جنگ رمضان و در روز دوشنبه، سازمان توسعه دانش و منابع انسانی دبی (KHDA) در جلسه‌ای با مدیران مدارس ایرانی اعلام کرد : مجوز فعالیت این مدارس لغو شده است.

وی ادامه داد: پس از لغو مجوز، مدارس دیگر امکان ادامه فعالیت ندارند و باید برای انتقال دانش‌آموزان به سایر مدارس برنامه‌ریزی شود.

سلیمی گفت: به محض اطلاع از این موضوع، آموزش‌وپرورش اعتراض رسمی خود را به KHDA اعلام کرد و تأکید کرد که این تصمیم با قوانین بین‌المللی و حق بنیادین کودکان برای آموزش مغایرت دارد.

با این حال، پاسخ مسئولان KHDA این بود که تصمیم در سطوح بالاتر از این نهاد گرفته شده و قابل بازبینی نیست.

وی افزود: پس از این پاسخ، نامه‌ای رسمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش خطاب به سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تنظیم و ارسال شد تا موضوع از مسیر دیپلماتیک پیگیری شود.

سلیمی اظهار کرد: در این نامه، دلایلی مطرح شده است از جمله اینکه اجرای چنین تصمیمی در این زمان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ بسیاری از دانش‌آموزان فارسی‌زبان هستند و بر اساس برنامه درسی ملی ایران تحصیل می‌کنند، در حالی که مدارس خارجی در امارات آموزش را به زبان انگلیسی یا عربی ارائه می‌دهند و انتقال ناگهانی دانش‌آموزان می‌تواند برای آنان مشکل ایجاد کند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور همچنین گفت: این تغییر ناگهانی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها اضطراب ایجاد می‌کند و انتقال آنان در مدت کوتاه دو هفته دشوار است. علاوه بر این، ممکن است مدارس دیگر ظرفیت پذیرش این تعداد دانش‌آموز را نداشته باشند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در امارات حدود هفت ماه از سال تحصیلی گذشته است.

به گفته وی، علاوه بر پیگیری‌های. دیپلماتیک، وزارت آموزش‌وپرورش ، تلاش کرده نهادهای بین‌المللی را نیز در جریان این موضوع قرار دهد که در همین راستا، وزیر آموزش‌وپرورش طی نامه‌ای این مسئله را به مدیرکل یونسکو اعلام کرده و موضوع به یونیسف نیز منعکس شده است.

سلیمی همچنین گفت : در پیامی به سلیم‌ مالک ، مدیرکل آیسسکو نیز این موضوع مطرح شده تا این نهادها در جریان این اقدام ناعادلانه و غیرحقوقی امارات قرار بگیرند.

وی از برگزاری جلسه‌ای ویژه و سه‌ساعته در همین زمینه خبر داد و گفت: سرپرست مدارس امارات در این جلسه حضور داشته و راهکارهای حل مسئله بررسی شده است.

به گفته سلیمی، در صورتی که لغو مجوز مدارس قطعی شود، این مدارس دیگر به نام مدارس ایرانی در امارات امکان فعالیت نخواهند داشت، زیرا از نظر KHDA فعالیت آن‌ها قانونی نخواهد بود و در نتیجه مدارک تحصیلی دانش‌آموزان نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور افزود: با این حال، یکی از گزینه‌های مورد بررسی ادامه آموزش به‌صورت غیرحضوری و آنلاین است.

سلیمی گفت : با توجه به اینکه زیرساخت اینترنت در امارات مناسب است، برنامه‌هایی برای ادامه آموزش به شکل مجازی در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد : برخی از فرآیندهای اجرایی در این زمینه انجام شده، اما به دلایل ملاحظات موجود امکان اعلام جزئیات آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات فعلی، آموزش دانش‌آموزان این مدارس دست‌کم تا سوم فروردین به‌صورت مجازی ادامه خواهد داشت و تا این لحظه هیچ پرونده تحصیلی از دانش‌آموزان تحویل داده نشده است.

سلیمی تأکید کرد : آموزش‌وپرورش در حال حاضر ابتدا تلاش می‌کند از طریق نهادهای بین‌المللی این تصمیم لغو شود و در صورت نتیجه ندادن این مسیر، روش‌های جایگزین برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان در نظر گرفته خواهد شد تا آن‌ها و خانواده‌هایشان کمترین آسیب را ببینند.

وی همچنین گفت : محدودیت‌ها در امارات فقط شامل مدارس ایرانی نبوده است و بیمارستان ایرانیان با حدود ۶۰ تا ۷۰ سال سابقه فعالیت و باشگاه ایرانیان نیز تعطیل شده‌اند.

به گفته سلیمی، همچنین از دیپلمات‌های ایرانی خواسته شده کشور را ترک کنند و در حال حاضر تنها دو دیپلمات برای امور کنسولی در کنسولگری ایران در دبی فعالیت می‌کنند.

محدثه کرمی: وی همچنین توضیح داد : در میان مدارس ایرانی امارات، برخی مدارس سفارت محسوب می‌شوند و دانش‌آموزان آن‌ها بر اساس کتاب‌ها و برنامه درسی ایران تحصیل می‌کنند اما در عین حال، دو مدرسه آداب و مجتمع توحید علاوه بر برنامه درسی ایران، نظام آموزشی بین‌المللی آی‌بی (IB) را نیز ارائه می‌دهند.

سلیمی گفت : در همین راستا قرار شده است با مؤسسه بین‌المللی IB که در بیش از ۸۰ کشور دنیا فعالیت دارد نیز مکاتبه شود و اعتراض نسبت به لغو مجوز این مدارس اعلام شود.

به گفته وی، در حال حاضر تا سوم فروردین همه مدارس در امارات به‌صورت غیرحضوری اداره می‌شوند و این موضوع فرصتی ایجاد کرده تا پیگیری‌های حقوقی و اداری ادامه پیدا کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: اگر این پیگیری‌ها نتیجه ندهد، برنامه‌ریزی‌هایی برای ادامه آموزش غیرحضوری دانش‌آموزان انجام شده است.

وی در پایان اظهار کرد: تمام جوانب موضوع برای جلوگیری از بازماندگی دانش آموزان از تحصیل این مدارس بررسی شده و راه کارهای جایگزین ‌تدبیر و در حال پیگیری است.