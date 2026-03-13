برهم خوردن سیکل قاعدگی زنان هنگام جنگ + راهکار
سیکل قاعدگی زنان نیازمند آرامش است. بنابراین طبیعی است که هنگامی که امنیت و بقا در خطر باشد این چرخه با مشکلاتی مواجه شود.

پریود زنان با هورمون‌های زنانه استروژن و پروژسترون مرتبط است و ترشح به اندازه و بموقع این هورمون‌ها باید در محیطی امن و آرام صورت بگیرد.

طبق تحقیقی که در جنگ لبنان انجام شد سیکل قاعدگی ۳ دسته از زنانی که در مناطق جنگی حضور داشتند و یا از مناطق جنگی خارج شدند و حتی دور از منطقه جنگ بودند مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی هر سه دسته از زنان دچار برهم خوردن سیکل قاعدگی شدند که طبیعتا میزان آن در زنانی که در جنگ حضور داشتند بیش از دو دسته دیگر مشاهده شد.

مشکلاتی مثل دردهای شدید، تاخیر در پریودی، پریودی زودهنگام و... از این دست مشکلات هستند.

پس اگر این روزها دچار این مشکلات هستید در هر سن و سالی بدانید که کاملا طبیعی است.

برای برطرف شدن اضطراب روزانه می‌توانید از ابن تکنیک‌ها استفاده کنید :

    دمنوش های آرامبخش

    تکنیک های آرامسازی

    تنفس های عمیق و آرام

    وقفه انداختن در مشاهده اخبار جنگ

    صحبت با دوستان

    گوش کردن به موسیقی آرامبخش

    رسیدگی به گل و گیاه

    خواب کافی

    استراحت روزانه

    مطالعه

    بازی‌های فکری و گروهی در جمع خانواده

    تغذیه مناسب شامل پروتئین سبزیجات و میوه‌ها و کربوهیدرات‌ها

در پایان بدانید بدن زنان بواسطه هورمون‌های زنانه متفاوت از مردان است. سعی کنید با آرام کردن ذهن و بدنتان در این روزها از خود مراقبت کنید و تاخیر در پریود تا ۳ ماه طبیعی است بعد از آن به پزشک زنان مراجعه کنید.

منبع همشهری آنلاین
