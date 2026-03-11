قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Samsung Galaxy A06 4G

64GB

4GB

12,999,000

Samsung Galaxy A07 4G

64GB

4GB

13,400,000

Samsung Galaxy A07 4G (with charger)

64GB

4GB

13,800,000

Samsung Galaxy A07 4G

128GB

4GB

15,600,000

Samsung Galaxy A07 4G (with charger)

128GB

4GB

16,190,000

Samsung Galaxy A06 4G

128GB

4GB

16,570,000

Samsung Galaxy A06 5G

64GB

4GB

16,999,000

Samsung Galaxy A07 4G

128GB

6GB

18,000,000

Samsung Galaxy A06 4G

128GB

6GB

18,680,000

Samsung Galaxy A07 4G (with charger)

128GB

6GB

19,100,000

Samsung Galaxy A06 5G

128GB

4GB

19,999,000

Samsung Galaxy A16 4G

128GB

4GB

20,000,000

Samsung Galaxy A17 4G

128GB

4GB

22,100,000

Samsung Galaxy A16 4G

128GB

6GB

24,200,000

Samsung Galaxy A06 5G

128GB

6GB

24,499,000

Samsung Galaxy A17 4G

128GB

6GB

26,000,000

Samsung Galaxy A26 5G

128GB

6GB

27,900,000

Samsung Galaxy A17 4G

256GB

8GB

28,300,000

Samsung Galaxy A16 4G

256GB

8GB

29,490,000

Samsung Galaxy A25 5G

128GB

6GB

32,699,000

Samsung Galaxy A26 5G

256GB

8GB

33,400,000

Samsung Galaxy A36 5G

128GB

8GB

36,800,000

Samsung Galaxy A34 5G

128GB

8GB

39,999,000

Samsung Galaxy A35 5G

128GB

8GB

41,999,000

Samsung Galaxy A36 5G

256GB

8GB

42,100,000

Samsung Galaxy A56 5G

128GB

8GB

44,600,000

Samsung Galaxy A55 5G

128GB

8GB

48,999,000

Samsung Galaxy A56 5G

256GB

8GB

53,890,000

Samsung Galaxy A54 5G

256GB

8GB

54,999,000

Samsung Galaxy A56 5G

256GB

12GB

60,290,000

Samsung Galaxy A56 5G

256GB

12GB

64,747,000

Samsung Galaxy S24 FE

256GB

8GB

73,400,000

Samsung Galaxy S25 FE

256GB

8GB

82,300,000

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

256GB

12GB

194,000,000

شیائومی XIAOMI

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Xiaomi Redmi A5 4G

64GB

3GB

11,299,000

Xiaomi Poco C71

64GB

3GB

11,300,000

Xiaomi Redmi A3

128GB

4GB

12,138,000

Xiaomi Redmi A5 4G

128GB

4GB

13,299,000

Xiaomi Redmi A3 Pro 4G

128GB

4GB

13,649,000

Xiaomi Redmi A3x

128GB

4GB

15,999,000

Xiaomi Redmi 15C 4G

128GB

4GB

16,914,000

Xiaomi Poco C85 4G

128GB

6GB

17,399,000

Xiaomi Poco C85 4G

256GB

8GB

19,899,000

Xiaomi Redmi 15C 4G

256GB

8GB

20,199,000

Xiaomi Poco M6 4G

256GB

8GB

20,896,000

Xiaomi Redmi 13x

256GB

8GB

20,940,000

Xiaomi Poco C75

256GB

8GB

21,090,000

Xiaomi Redmi 14C 4G

256GB

8GB

23,799,000

Xiaomi Poco M7 4G

256GB

8GB

23,899,000

Xiaomi Redmi 15 4G

256GB

8GB

23,900,000

Xiaomi Redmi 13C

128GB

6GB

23,999,000

Xiaomi Redmi 13 4G

256GB

8GB

24,199,000

Xiaomi Redmi Note 14 4G

256GB

8GB

26,399,000

Xiaomi Redmi Note 14S 4G

256GB

8GB

30,509,000

Xiaomi Redmi Note 13 4G

256GB

8GB

31,399,000

Xiaomi Redmi Note 15 4G

256GB

8GB

33,199,000

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (no charger)

256GB

8GB

33,909,000

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

256GB

8GB

33,999,000

Xiaomi Poco M7 pro 5G

256GB

12GB

36,208,000

Xiaomi Poco M7 pro 5G

512GB

12GB

36,599,000

Xiaomi Redmi Note 14S 4G

512GB

12GB

37,850,000

Xiaomi Poco X7 (Global)

512GB

12GB

39,649,000

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

256GB

8GB

42,009,000

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

256GB

12GB

43,777,000

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

512GB

12GB

44,990,000

Xiaomi Poco F6

512GB

12GB

47,899,000

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

256GB

12GB

47,999,000

Xiaomi Poco X7 Pro

256GB

12GB

49,799,000

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

512GB

12GB

50,900,000

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

512GB

12GB

50,999,000

Xiaomi Poco X7 Pro

512GB

12GB

51,890,000

Xiaomi Poco F6 Pro

512GB

12GB

54,899,000

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G

512GB

12GB

64,200,000

Xiaomi 13T 5G

256GB

8GB

66,999,000

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (with charger)

512GB

12GB

67,999,000

Xiaomi 15T 5G

256GB

12GB

73,899,000

Xiaomi Poco F7 5G

512GB

12GB

78,300,000

Xiaomi 14T

512GB

12GB

79,999,000

Xiaomi 15T 5G

512GB

12GB

81,099,000

نوکیا NOKIA

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Nokia 105 (2023)

-

-

2,800,000

Nokia 106 (2018)

4MB

4MB

2,750,000

Nokia 106 (2023)

8MB

-

2,699,000

Nokia 110 (2023)

-

-

3,450,000

Nokia 110

4MB

4MB

3,920,000

Nokia 215 4G

-

-

5,399,000

Nokia 225 4G

-

-

5,399,000

Nokia 3210 (2024)

-

2MB

6,149,000

Nokia 106 (2023)

-

-

6,299,000

Nokia 150 (2023)

8MB

-

7,250,000

Nokia 210 (2018)

16MB

16MB

9,500,000
منبع اقتصاد24
