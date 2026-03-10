انواع پناهگاههای خانگی و شهری در زمان جنگ | پناهگاه امن باید این ۴ ویژگی را داشته باشد
جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیهای انواع پناهگاهها و شرایط آنها را در شرایط جنگی و زمان حمله هوایی اعلام کرد.
جمعیت هلال احمر ایران در اطلاعیه آموزشی شماره ۵۹ خود اعلام کرد:
انواع پناهها به شرح زیر است:
عمومی
ایستگاههای مترو، زیرزمین ساختمانهای مقاوم، سولههای مخصوص که معمولا توسط شهرداریها یا نهادهای دولتی مشخص میشوند.
در شرایط بروز بحران فهرست پناهگاههای عمومی در هر شهر به همراه آدرس آن توسط شهرداریها و رسانههای رسمیکشور منتشر خواهد شد.
خانگی
زیرزمین خانه، پارکینگ ها و طبقات منفی، اتاقی داخلی و بدون پنجره که از نظر سازهای مقاومتر است.
ویژگیهای پناهگاه مناسب چیست؟
• دیوارهای بتنی یا مستحکم
• حداقل یک در خروجی جایگزین
• تهویه مناسب یا دریچه هوا
• امکان ذخیرهسازی آب، غذا، چراغقوه، رادیو و وسایل اولیه در اتاق باشد.