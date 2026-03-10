نرخ تازه محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
کد خبر : 1760587
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|وانت آریسان
|۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (XU۷P)
|۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|ناموجود
|۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس بورسی
|۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)
|۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT۶
|۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک
|۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ موتور TU۳
|۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P)
|۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی)
|۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P
|۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P
|۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما
|۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰
|راناپلاس TU۵P
|۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V۱
|۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V۴
|۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو
|۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو
|۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰
|هایما ۸ اس ( ۸S )
|۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰
|هایما ۷X
|۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|ری را
|۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰
|دانگ فنگ E۷۰
|ناموجود
|توقف فروش
منبع اطلاعاتانتهای پیام/