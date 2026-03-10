هشدار دائمی بدن در شرایط جنگی را جدی بگیرید

یک روان‌شناس بالینی درباره پیگیری اخبار در شرایط بحرانی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اخبار می‌بایست به صورت محدود و از منابع موثق دریافت شود.

دکتر یزدان نادری درباره پیامدهای تنش‌زا در روزهای بحرانی اظهار کرد: بدن در شرایط بحرانی در هشدار دائمی قرار می‌گیرد؛ شرایطی که سبب تنش انباشته در بدن می‌شود. این احتمال وجود دارد که متوجه چنین تنش‌هایی بشویم یا نشویم.

عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران ادامه داد: این احتمال وجود دارد که این تنش‌ها به اختلالات روانپزشکی و روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، پانیک "Panic" و اختلالات روان‌تنی منجر شود.

این روانشناس درباره پیگیری اخبار در شرایط کنونی اظهار کرد: پیگیری اخبار به شکل درست در شرایط بحرانی اهمیت دارد و می‌بایست به شکل درست و منظم باشد؛ به نحوی که پیگیری اخبار سبب تنش اضافه نشود.

او ادامه داد: اخبار می‌بایست به شکل محدود و از منابع موثق دریافت کنیم. همچنین پیگیری اخبار در انتهای روز به صورت محدودتر باشد.

نادری با بیان اینکه یک روتین در طول روز داشته باشیم، گفت: اگر حتی درگیر تنش هستیم، انجام کارهای کوچک روزمره در طول روز می‌تواند ثبات روانی و حفظ حس کنترل را در بدن ما بیشتر کند. انجام کارهای کوچک جزئی در طول روز می‌تواند سبب رسیدن به حس ثبات و امنیت درونی شود.