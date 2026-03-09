شلیک به خانه ریحانا خواننده مشهور
حادثه تیراندازی به خانه ریحانا، خواننده و ستاره مشهور موسیقی پاپ، در لسآنجلس بار دیگر نگرانیها درباره امنیت خانه چهرههای سرشناس در آمریکا را افزایش داده است.
رسانههای آمریکایی نوشتند پلیس یک زن را به اتهام شلیک گلوله به سمت خانه این هنرمند در منطقه بورلی هیلز بازداشت کرده است. این حادثه عصر یکشنبه رخ داد و بنا بر اعلام مقامات، چندین گلوله به سمت عمارت محل سکونت ریحانا شلیک شد.
بر اساس اطلاعات اولیه پلیس، مظنون که زنی حدودا ۳۰ ساله توصیف شده، از داخل یک خودرو اقدام به تیراندازی کرده و پس از شلیک چندین گلوله تلاش کرده از محل فرار کند. با این حال نیروهای پلیس در مدت کوتاهی موفق شدند او را شناسایی و بازداشت کنند.
مقامهای امنیتی اعلام کردند در زمان وقوع حادثه، ریحانا در داخل خانه حضور داشت اما خوشبختانه هیچکس در این تیراندازی آسیب ندید. بررسیهای اولیه نشان میدهد تعدادی از گلولهها به محوطه و بخشهایی از ساختمان اصابت کردهاند، اما خسارت قابلتوجهی گزارش نشده است.
پلیس همچنین اعلام کرده است که تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این اقدام همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست آیا مظنون ارتباطی با این خواننده مشهور داشته یا این حمله با انگیزه دیگری انجام شده است.
منزل مورد هدف یکی از املاک مجلل این ستاره موسیقی در لسآنجلس است؛ جایی که گفته میشود او همراه با فرزندانش زندگی میکند. با این حال مقامهای پلیس جزئیات بیشتری درباره حضور دیگر اعضای خانواده در زمان حادثه منتشر نکردهاند.
ریحانا که در سالهای اخیر علاوه بر فعالیتهای موسیقی، در حوزه مد و کسبوکار نیز به یکی از چهرههای بسیار موفق تبدیل شده، تاکنون واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده است.
این تیراندازی در حالی رخ میدهد که طی سالهای گذشته موارد متعددی از تهدید، مزاحمت یا حمله به خانه افراد مشهور در منطقه لسآنجلس گزارش شده است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از چهرههای سرشناس سطح امنیت محل سکونت خود را افزایش دهند.
پلیس اعلام کرده است تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات کامل حادثه ادامه دارد و احتمال طرح اتهامات جدی علیه مظنون بازداشتشده وجود دارد.