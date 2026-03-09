تخریب ۱۵ اثر تاریخی تهران در حملات آمریکایی ـ صهیونی

وی اظهار کرد: از ابتدای جنگ و براساس رصد صورت گرفته، ساختمان قدیمی ژاندارمری در ابتدای خیابان کارگر جنوبی، نبش خیابان ژاندارمری، به طور کامل تخریب شد. همچنین، در حمله ۱۵ اسفندماه، ساختمان پهلوی دانشگاه جنگ در قسمت خیابان کارگرجنوبی، نبش خیابان دانشگاه جنگ براساس مشاهدات اولیه، بخش قابل توجهی از آن تخریب شده است. احتمال می‌رود در حمله‌های ۹ و ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز دانشگاه افسری امام علی آسیب‌هایی دیده باشد، که هنوز امکان پایش آن وجود ندارد.

عسگری ادامه داد: استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی (با نام قدیم سالن ورزش‌ها در ورزشگاه آزادی که توسط شرکت متعلق به عبدالعزیز فرمانفرمائیان (AFFA) و سایر بخش‌های این مجموعه ورزشی توسط شرکت آمریکایی اسکیدمور، اوینگز و مریل، طراحی و در ۲۵ مهر ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید) کامل تخریب شد.

دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران همچنین گفت: بخشی از ساختمان سینما شکوفه در میدان شهدا، که در دهه ۴۰ در تهران راه‌اندازی شد و روایتگر تاریخ سینمای ایران بود، تخریب شده است.

عسگری همچنین از تخریب کامل ساختمان پهلوی کلانتری بهارستان در تهران خبر داد.

وی که پیش‌تر از تخریب کامل سردر دفتر امیرکبیر در میدان ارک، و آسیب جزئی ساختمان دادگستری در همین میدان، خبر داده بود، اینک به آسیب‌های جزئی کاخ مرمر در نزدیکی پردیس حکومتی در بررسی‌های جدیدتر اشاره کرد و احتمال داد کاخ سلطنت آباد، خانه ارباب هرمز، کاخ فرح‌آباد، خانه احمد مصدق در کوچه لقمان‌الدوله در خیابان ولیعصر، کاخ اختصاصی (سفید/ دفتر معاون اول ریاست جمهوری) در پردیس حکومتی، و کاخ ملکه مادر شاه (دفتر خبرگان رهبری)، در حمله‌های نهم، سیزدهم و چهاردهم اسفندماه احتمالا آسیب‌هایی دیده و یا بخش‌هایی از آنها تخریب شده باشند، که درحال حاضر امکان پایش و رصد آنها از نزدیک وجود ندارد.

دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران همچنین گفت: براساس مشاهدات و بررسی‌های صورت گرفتۀ تا کنونی، عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و خانه پرفسور عدل، خانه احمد متین دفتری و خانه سرهنگ بوذرجمهری که در محدوده حملات هوایی تهران قرار داشتند، سالم مانده‌اند.