لحظه سقوط موشک پاتریوت در مناطق مسکونی بحرین + فیلم

به دنبال سقوط یک فروند پاتریوت آمریکایی در مناطق مسکونی بحرین، چند غیرنظامی مجروح شدند.

منابع خبری بحرین از سقوط یک فروند موشک پاتریوت متعلق به سامانه پدافندی آمریکا بر روی منازل مسکونی در این کشور خبر دادند که به مجروحیت چند غیرنظامی منجر شد.

این حادثه که چند مجروح بر جای گذاشته است، در پی فعال‌شدن سامانه‌های پدافندی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی که از یکشنبه شب پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از جمله پایگاه هوایی عیسی در جنوب بحرین را هدف قرار داده بود، به وقوع پیوست.

در این زمینه رسانه‌های بحرینی نوشتند که استقرار سامانه‌های پاتریوت آمریکا در میان مناطق مسکونی و نزدیک به محله‌های غیرنظامی، ناشی از هراس واشنگتن از هدف قرار گرفتن این سامانه‌ها توسط موشک‌های پیشرفته ایرانی است.

منبع صداوسیما
اخبار مرتبط
