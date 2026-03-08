ذخیره و نگهداری بنزین در خانه چه خطراتی در پی دارد؟

بنزین یک مایع بسیار قابل اشتعال است که در دمای محیط، بخار آن به‌راحتی می‌تواند با شعله یا جرقه به آتش بیفتد. در شرایط جنگی، این خطر به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

یکی از دلایل اصلی این حوادث، استفاده از ظروف غیرمجاز است. بنزین باید در ظروف فلزی یا پلاستیکی مخصوص (با علامت‌های ایمنی) نگهداری شود. ظروف پلاستیکی معمولی می‌توانند به دلیل واکنش شیمیایی با بنزین، ترک بخورند و باعث نشت شوند. همچنین، نگهداری بنزین در اتاق‌های مسکونی یا زیرزمین‌ها، خطر آتش‌سوزی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، زیرا بخار بنزین در این فضاها جمع می‌شود و با کوچک‌ترین جرقه، منفجر می‌شود.

نگهداری بنزین در خانه، علاوه بر خطر آتش‌سوزی، تأثیرات مخربی بر سلامت افراد دارد. بخار بنزین حاوی بنزن است که یک ماده محرک سرطان است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مواجهه طولانی‌مدت با بخار بنزین می‌تواند منجر به بیماری‌های خونی و سرطان شود. در مناطق درگیر، افرادی که بنزین را در خانه نگهداری می‌کنند، به‌طور مداوم در معرض این خطر قرار دارند.

در شرایط جنگی، خودروها اغلب هدف بمباران یا شلیک قرار می‌گیرند. اگر بنزین در خودرو نگهداری شود، خطر انفجار به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. یکی از راهکارهای ایمن، انتقال بنزین به ظروف مخصوص و نگهداری آن در فضای باز است. اگر نیاز به استفاده از بنزین در خودرو باشد، باید از ظروف مخصوص و در بخشی از خودرو که از خطرات جنگی دور است استفاده شود.

نشت بنزین از خودرو، نه تنها خطر آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیرات سلامتی نیز دارد. در شرایط جنگی، اگر بنزین از خودرو نشت کند، بخار آن در فضای محدود خودرو جمع می‌شود و باعث سرگیجه، سردرد و حتی کم‌خونی می‌شود.

بر اساس استانداردهای موجود، بنزین باید در ظروف فلزی یا پلاستیکی مخصوص (با علامت‌های ایمنی) نگهداری شود. این ظروف باید دارای درب محکم و سیستم ایمنی برای جلوگیری از نشت باشند. همچنین، نگهداری بنزین باید در فضای باز و دور از مناطق مسکونی انجام شود. بر اساس توصیه‌های ایمنی، بنزین باید در فضای باز و در فاصله‌ای از ساختمان‌ها (حداقل ۵ متر) و در محلی خشک و سرد نگهداری شود.

در صورتی که می‌خواهید از بنزین برای گرمایش و پخت‌وپز استفاده کنید، روش‌های دیگری پیشنهاد می‌شود. به‌کارگیری زغال و ژل آتش‌زا گزینه کاربردی‌تری برای این کار خواهد بود. همچنین در صورت امکان بهتر است از کپسول‌های گاز برای این کار استفاده شود.