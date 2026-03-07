آزیتا ترکاشوند بازیگر با اشاره به شرایط جنگی کشور و حوادث تلخ اخیر گفت: هیچ‌کس از جنگ استقبال نمی‌کند، اما مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در دفاع از وطن خود ایستادگی می‌کنند و این بار نیز با همدلی و انسجام از این روزهای دشوار عبور خواهند کرد.

وی اظهار کرد: ما هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌ایم و در طول تاریخ همواره از خود دفاع کرده‌ایم. با این حال همین دفاع، همواره پاسخی قاطع به متجاوزان بوده است.

ترکاشوند افزود: بدیهی است که حال و هوای این روزها برای هیچ‌کس خوشایند نیست. دیدن پرپر شدن کودکان و از دست رفتن عزیزان مردم یا تخریب خانه‌ها و زندگی‌ها اتفاقی بسیار تلخ است و هیچ انسانی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

این بازیگر با تأکید بر امید به عبور از این شرایط گفت: با وجود همه این تلخی‌ها، ایمان دارم که ایران با اقتدار و سربلندی از این روزها عبور خواهد کرد و پرچم کشورمان همچنان با عزت برافراشته خواهد ماند.

وی درباره واکنش برخی افراد به حوادث اخیر نیز بیان کرد: گاهی می‌بینیم کسانی که روزی در همین خاک رشد کرده‌اند و به شهرت رسیده‌اند، از این جنگ ابراز خوشحالی می‌کنند و آن را به‌عنوان کمک به مردم ایران معرفی می‌کنند. این موضوع برای من به‌عنوان یک انسان واقعاً عجیب است.

وی ادامه داد: وطن برای ما تنها یک سرزمین نیست؛ وطن هویت ما، تاریخ ما و شناسنامه ماست. این خاک میراث نیاکان ماست؛ سرزمینی که نسل‌های پیش از ما برای حفظ آن خون داده‌اند و به ما سپرده‌اند. ما نیز وظیفه داریم این میراث را حفظ کنیم و به نسل‌های آینده بسپاریم.

ترکاشوند درباره اهمیت انسجام و همدلی مردم در شرایط فعلی تأکید کرد: مردم ایران همواره در لحظات سخت کنار کشورشان ایستاده‌اند. امروز نیز همین روحیه در جامعه دیده می‌شود؛ مردمی که با وجود همه نگرانی‌ها و خطرها، در کنار هم ایستاده‌اند و میدان را خالی نکرده‌اند.

وی در پایان گفت: از صمیم قلب برای همه مردم ایران و برای سربازان وطن آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم خداوند شر هر آسیبی را از سر این کشور و مردمش دور کند.