تعجب خانم بازیگر از خوشحالی آنهایی که از جنگ ابراز خوشحالی میکنند
آزیتا ترکاشوند بازیگر تلویزیون درباره اهمیت میهن عنوان کرد که وطن برای ما تنها یک سرزمین نیست بلکه هویت، تاریخ و شناسنامه ماست.
آزیتا ترکاشوند بازیگر با اشاره به شرایط جنگی کشور و حوادث تلخ اخیر گفت: هیچکس از جنگ استقبال نمیکند، اما مردم ایران همواره نشان دادهاند که در دفاع از وطن خود ایستادگی میکنند و این بار نیز با همدلی و انسجام از این روزهای دشوار عبور خواهند کرد.
وی اظهار کرد: ما هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم و در طول تاریخ همواره از خود دفاع کردهایم. با این حال همین دفاع، همواره پاسخی قاطع به متجاوزان بوده است.
ترکاشوند افزود: بدیهی است که حال و هوای این روزها برای هیچکس خوشایند نیست. دیدن پرپر شدن کودکان و از دست رفتن عزیزان مردم یا تخریب خانهها و زندگیها اتفاقی بسیار تلخ است و هیچ انسانی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد.
این بازیگر با تأکید بر امید به عبور از این شرایط گفت: با وجود همه این تلخیها، ایمان دارم که ایران با اقتدار و سربلندی از این روزها عبور خواهد کرد و پرچم کشورمان همچنان با عزت برافراشته خواهد ماند.
وی درباره واکنش برخی افراد به حوادث اخیر نیز بیان کرد: گاهی میبینیم کسانی که روزی در همین خاک رشد کردهاند و به شهرت رسیدهاند، از این جنگ ابراز خوشحالی میکنند و آن را بهعنوان کمک به مردم ایران معرفی میکنند. این موضوع برای من بهعنوان یک انسان واقعاً عجیب است.
وی ادامه داد: وطن برای ما تنها یک سرزمین نیست؛ وطن هویت ما، تاریخ ما و شناسنامه ماست. این خاک میراث نیاکان ماست؛ سرزمینی که نسلهای پیش از ما برای حفظ آن خون دادهاند و به ما سپردهاند. ما نیز وظیفه داریم این میراث را حفظ کنیم و به نسلهای آینده بسپاریم.
ترکاشوند درباره اهمیت انسجام و همدلی مردم در شرایط فعلی تأکید کرد: مردم ایران همواره در لحظات سخت کنار کشورشان ایستادهاند. امروز نیز همین روحیه در جامعه دیده میشود؛ مردمی که با وجود همه نگرانیها و خطرها، در کنار هم ایستادهاند و میدان را خالی نکردهاند.
وی در پایان گفت: از صمیم قلب برای همه مردم ایران و برای سربازان وطن آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم خداوند شر هر آسیبی را از سر این کشور و مردمش دور کند.