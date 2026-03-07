چرا نباید از محل حادثه عکس و فیلم بگیریم؟
بزرگترین خطر انتشار تصاویر مناطق آسیبدیده، افشای رایگان اطلاعات استراتژیک است. دشمن با رصد و تحلیل ویدیوهای منتشرشده توسط شهروندان، میزان دقیق خسارات و موفقیت عملیات خود را ارزیابی کرده و نقاط کور یا آسیبپذیر را برای حملات دقیقتر بعدی شناسایی میکند.
انتشار تصاویر مناطق آسیبدیده در زمان جنگ و بحرانهای نظامی، تنها یک اشتباه رسانهای نیست؛ بلکه گرا دادن مستقیم به دشمن است. کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که این اقدام هیجانی تبعات مرگباری برای شهروندان به همراه دارد.
با گسترش استفاده از گوشیهای هوشمند، ثبت لحظات بحرانی و اشتراکگذاری آنها در شبکههای اجتماعی به یک واکنش غریزی تبدیل شده است. اما در شرایط جنگی، دوربین موبایل شما ناخواسته به ابزاری اطلاعاتی در خدمت اهداف مهاجمان تبدیل میشود و امنیت ملی را با خطرات جدی و غیرقابل جبرانی مواجه میکند.
متادیتای پنهان؛ چگونه با یک عکس به مهاجمان گرا میدهیم؟
متخصصان حوزه امنیت سایبری یادآور میشوند که فایلهای تصویری ثبتشده با تلفنهای همراه، معمولاً حاوی متادیتا و مختصات دقیق جغرافیایی (GPS) هستند. آپلود کردن این فایلها در فضای مجازی، موقعیت مکانی دقیق اهداف را بدون هیچ هزینهای در اختیار سرویسهای اطلاعاتی متخاصم قرار میدهد؛ موضوعی که از دید بسیاری از کاربران پنهان میماند.
اختلال در امدادرسانی و تشدید جنگ روانی
علاوه بر گافهای اطلاعاتی، تجمع افراد برای فیلمبرداری به یک مانع فیزیکی بزرگ در صحنه نبرد تبدیل میشود. حضور بیمورد شهروندان در محل حادثه، مسیر تردد ماشینهای آتشنشانی و اورژانس را مسدود کرده و ثانیههای طلایی برای نجات جان مجروحان احتمالی را از بین میبرد.
از منظر مدیریت بحران، انتشار بیمحابای صحنههای تخریب و خشن، مستقیماً به جنگ روانی دشمن دامن میزند و باعث ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه میشود. به همین دلیل، نهادهای امدادی همواره تأکید میکنند که در زمان وقوع حوادث امنیتی، ترک سریع محل، خودداری از عکاسی و جلوگیری از بازنشر اخبار تأییدنشده، مهمترین مسئولیت اجتماعی هر شهروند برای حفظ آرامش عمومی است.