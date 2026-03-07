امنترین پناهگاه خیابانی در جنگ معرفی شد
در شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی، معرفی پناهگاههای امن از سوی دولت به عنوان یک اقدام ضروری برای حفظ جان و سلامت شهروندان، اهمیت ویژهای پیدا میکند. این پناهگاهها نه تنها باید در زمان بحران در دسترس باشند، بلکه باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند نیازهای اساسی افراد را در مواقع اضطراری تأمین کنند.
پناهگاههای امن به عنوان مکانهایی برای حفاظت از مردم در برابر حملات هوایی، بمبگذاریها و سایر تهدیدات نظامی، نقش حیاتی دارند.
در جنگها، عدم وجود چنین مکانهایی میتواند منجر به تلفات انسانی و آسیبهای جدی به زیرساختها شود. دولتها باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر و تعیین مکانهای مناسب، این پناهگاهها را به صورت استراتژیک در مناطق مختلف کشور ایجاد کنند تا در زمان بحران، دسترسی سریع و آسان به آنها ممکن باشد.
علاوه بر تأمین امنیت فیزیکی، پناهگاهها باید به امکانات لازم برای زندگی موقت نیز مجهز شوند. این امکانات شامل آب، غذا، بهداشت و خدمات پزشکی است که در شرایط بحرانی میتواند جان افراد را نجات دهد.
دولت باید با همکاری سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی، برنامهریزی دقیقی برای آموزش و آگاهیرسانی به مردم درباره استفاده از پناهگاهها انجام دهد تا در مواقع اضطراری، شهروندان بتوانند به سرعت و بهطور مؤثر از این منابع استفاده کنند.
امنترین فضای خیابان هنگام حملات
بسیاری از فعالیتهای شغلی در تهران از روز یکشنبه با تصویب یک هفته تعطیلی سراسری، متوقف شده است؛ با این حال شهروندان هرکدام برای کالاها و خدمات مختلفی که به آن نیاز دارند، همچنان در حال تردد در سطح معابر هستند و حملات هوایی میتواند برای حاضران در فضای عمومی «تهدید بالقوه» تلقی شود.
هرچند فعلا از آژیر هشدار شرایط ویژه در سطح شهر خبری نیست، اما شهروندان در فضای باز شهری میتوانند به محض شنیدن صدای جنگندهها، در امنترین نقاط خیابان پناه بگیرند یا به حالتی کمریسک در همان نقطه در حال حرکت، تغییر حالت دهند.
گزارش گروه شهری رسانه ما از اطلاعات تازهای که «جمعیت هلالاحمر» درباره «فنون پناهگیری در فضای باز و معابر شهری هنگام حملات هوایی» ارائه کرده، حاکی است: شهروندان در تهران و دیگر شهرهای کشور که حمله جنگندههای آمریکا و رژیم صهیونیستی به آنها در جریان است با یکسری روشها میتوانند از جان خود محافظت کنند. نخستین اقدام که تقریبا دردسترس همه عابران پیاده در سطح شهر قرار دارد، «نزدیکشدن به سطح زمین و دراز کشیدن» است.
هلال احمر در اینباره اعلام کرده؛ هرقدر فاصله بدن تا سطح زمین از بین برود، درصد اصابت ترکش به بدن تا ۹۰درصد کاهش پیدا میکند. امنترین نقطه فضای عمومی شهر، «جوی آب و گودالهای شهری» است. بر این اساس توصیه میشود هنگام حرکت در معابر شهر در صورتی که خطر پرتابههای جنگی احساس شد، در صورت مشاهده سطوح پایینتر از معبر مثل جوی آب، اقدام به پناهگیری در آن شود.
دویدن در زمان انفجار فرد را به یک هدف متحرک و بزرگ تبدیل میکند، بنابراین لازم است بلافاصله روی شکم دراز کشید و دستها را پشت سر گذاشت و دهان را کمی باز نگه داشت تا فشار موج انفجار به گوشها آسیب نرساند.
نقاط پرریسک خیابان و فضای باز شهری، دیوارهای آجری و ویترین مغازهها یا نمای شیشهای ساختمانهای بلند است که براثر موج انفجار، این سطوح به هزاران ترکش برنده و کشنده تبدیل میشوند و لازم است طبق توصیه هلال احمر تا ۵ متر از آنها فاصله گرفته شود.
پناه گرفتن در کف خودرو
با این حال بلوکهای بتنی سنگین در اتوبانها و حاشیه خیابانها، بهترین مانع در برابر ترکشهای افقی و موج انفجار هستند و میشود پشت آنها (سمت مخالف انفجار) سنگر گرفت. اما پلها، تلههای فشاری هستند و برخلاف تصور عموم، زیر پلهای سوارهرو بهدلیل پدیده «اثر تونل» (تجمع و شتاب گرفتن موج انفجار) و احتمال لغزش قطعات سنگین بتنی، به هیچ عنوان جای امنی برای پناه گرفتن نیست.
اگر هنگام حملات هوایی در خودرو بودید هم میتوانید از جان خود محافظت کنید. اگر فرصت خروج از ماشین را ندارید، در کف خودرو (پشت صندلیهای جلو) دراز بکشید؛ این کار شما را پایینتر از سطح شیشهها قرار داده و خطر اصابت مستقیم ترکش را کاهش میدهد.
همچنین اگر از هر طریقی همچون صدای حرکت جنگندهها، احساس کردید «خطر حمله نزدیک است» و در حال رانندگی هستید، چنانچه امکان توقف در لحظه را دارید خودرو را سریع متوقف کرده، موتور را خاموش کنید و حداقل ۱۰ تا ۱۵متر از آن فاصله بگیرید تا از خطر انفجار باک بنزین و آتشسوزی در امان باشید.