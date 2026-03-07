اعتراض گسترده هنرمندان جهان و ستارگان هالیوود به جنایات آمریکا علیه ایران
جنایات و تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موجی از اعتراضات گسترده از سوی هنرمندان برجسته جهان و ستارگان هالیوود را به همراه داشت.
پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، موجی از اعتراض در میان چهرههای مشهور هالیوود شکل گرفته است. از بازیگران برنده اسکار تا نویسندگان مشهور، بسیاری از هنرمندان غربی سیاستهای جنگطلبانه دونالد ترامپ را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
جیمی کیمل: «جنگ با ایران یک تصمیم امنیتی نیست؛ تلاشی است برای منحرف کردن افکار عمومی از پروندههایی مثل اپستین.»
رزی اودانل: «ترامپ وعده داده بود جنگها را تمام کند. او دروغ گفت.»
او با هشتگ استیضاح ترامپ خواستار برکناری رئیسجمهور آمریکا شد.
لیام کانینگهام (بازیگر «بازی تاجوتخت»): «کشتار دختران دانشآموز در ایران یک جنایت است. هرکس آن را توجیه کند بیمار روانی است.»
سوزان ساراندون (برنده اسکار): «آمریکا یک دبستان در ایران را بمباران کرد و دختران مدرسهای را کشت.»
لورا هرینگ (بازیگر «جاده مالهالند»): «میگویید میخواهید زنان ایران را آزاد کنید، بعد یک مدرسه دخترانه را منفجر میکنید؟»
جیمی لی کرتیس (برنده اسکار): «ترامپ! مگر نگفته بودی که به جنگها پایان میدهی؟»
استیون کینگ (نویسنده مشهور): «طبق قانون اساسی آمریکا فقط کنگره میتواند اعلام جنگ کند. ترامپ باید استیضاح شود.»
خاویر باردم نیز با انتشار تصاویر حمله به کودکان ایرانی نوشت که جهان باید از این جنایت آگاه شود.
به نظر میرسد با بالا گرفتن تنشها، حتی در قلب هالیوود هم صدای اعتراض علیه جنگطلبی دولت آمریکا بلند شده است.