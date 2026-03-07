آقای کارگردان برای رهبر شهید چه نوشت؟

داریوش یاری کارگردان سینما و تلویزیون که آثار مختلفی با محور امام حسین(ع) ساخته است در یادداشتی از ویژگی های حسینی بودن نوشت.

در متن این یادداشت آمده است:

«ملت امام حسین(ع) بودن شعار نیست آموزه ای است برای حب دین و وطن. حکمت و اخلاق روح جوانمردی را در جامعه ساری و مردمانش را شجاع، وفادار، پاکدامن، راستگو و اهل بخشش می‌کند، صفاتی که در بزنگاه تصمیم و انتخاب رستگارت می‌کند.

کربلا میدان نبرد تن هایی بود که اهل این صفات بودند با نفراتی که طالب ضدش بودند و عاشورا روزش شد اما کل یوم عاشورا کل ارض کربلا آموزه ای است که هر جا و هر زمان را بزنگاهی برای رستگاری می داند. و اینجا کربلا و امروز عاشوراست برای ملت امام حسین(ع) سکوت که کنی حتی اگر در سومین روز بعد از نبرد در رثای شهدایش شعر بسرایی و پیش از چهلمشان در داغ آنان خودت را در فرات غرق کنی تاریخ درباره ات سکوت خواهد کرد و تو را عالم دین و مجاهد نخواهد شناخت اصلا فراموش می شوی.

حتی تاریخ شک می کند آیا جزو نخستین زائرانش بودی؟ همانطور که خودت شک کردی به طلب یاری حسین بن (ع) (سرنوشت عبیدالله حر جعفی تنها کسی که حسین بن علی شخصا برای طلب یاری به دیدارش رفت) و اما امروز حسین بن علی و یارانش را با صفاتی یاد میکنیم فراتر از نامهایشان.

شجاعت، تو را یاد چه کسی می آورد، وفادار، چه کسی؟ با شنیدن نام حر چه صفتی خودنمایی می کند؟

تن هایی که تا ابد هر یک آوازه ای به ماندگاری حق هستند و نشانی برای نجات بشر. و حکمت و اخلاق در جامعه ایرانی از همین آموزه هاست که در کالبد عیاران و پهلوانان و جوانمردانش ظهور می‌کند.

روزگاری حب دین و وطن او را وادار می کند در برابر خلافت عربی رو در روی امویان بایستد و روزی دیگر در برابر اشغال وطن رو در روی مغولان حالا امروز و اینجا رستگاری در انتظار لبیک هاست.

این گوی و این میدان، بار دیگر خواهیم دید خون رهبر شهیدمان چگونه اسلام و ایران را نجات خواهد داد. حب دین و وطن مشق نامداران بلند آوازه ای است که نامشان تو را یاد زیباترین صفات انسانی می اندازد.

شجاعت، راستگویی، بخشش، وفای به عهد و پاکدامنی که هر خاک و امتی برای نجاتش خواهان آن است. و رمز آن مقاومت و ایستادگی است آنچه پس از این صفتی بلند آوازه خواهد شد در کنار نام رهبر شهیدمان.»

