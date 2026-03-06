خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام فرمانده فراجا اوباش را زمینگیر می کند

کد خبر : 1759270
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا طورانی در یادداشتی نوشت: 

اظهارات سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور ، در باره برخورد مسلحانه و بدون اغماض ماموران پلیس با سارقان احتمالی و اخلال گران نظم عمومی ، دارای اثر چند وجهی می باشد ، در درجه اول آرامش و اطمینان خاطر واقعی و قطعی را به هموطنان مقاوم ایران در این شرایط خاص می دهد در مرحله دوم ، دندان طمع اوباشگران و سارقان احتمالی را از ریشه می کند و در فاز سوم پیام مقتدرانه از وجود شاکله استوار و ستون فقرات امنیتی محکم ایران را به جهان ارسال می کند . قاطعیت سردار رادان در زمین گیر کردن ارازل و اوباش خیابانی و جاده ای و همچنین مقبولیت و محبوبیت افسران جنگ شناختی فراجا در جنگ ۱۲ روزه ، نشان از وجود اِشراف میدانی ، مهارت عملیاتی و از همه مهمتر دارا بودن سرمایه اجتماعی به نام ملت ایران ، در نزد پلیس ایران را ، دارد .

محمدرضا طورانی 

استاد دانشگاه

استراتژیست رسانه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل