زبان مخفی شعلهها/ رنگ دود چه رازی را فاش میکند؟
کارشناسان جرمشناسی با رمزگشایی از طیف نوری و رنگ دود در صحنه حوادث، نوع مواد منفجره، ترکیبات شیمیایی و احتمال فروپاشی سازهها را پیشبینی میکنند.
در نگاه اول، دود تنها محصول جانبی و آزاردهنده یک آتشسوزی است؛ اما برای کارشناسان بررسی صحنه جرم (CSI)، هر ابر دودی که از پنجره یک ساختمان یا محل یک انفجار به بیرون زبانه میکشد، حکم یک «امضای شیمیایی» منحصربهفرد را دارد.
گزارش پیش رو به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه متخصصان با استفاده از قوانین فیزیک نور و استانداردهایی نظیر NFPA ۹۲۱، از رنگ دود برای شناسایی نوع بمب، ماده سوختنی و حتی احتمال وقوع انفجارهای ثانویه استفاده میکنند.
در اسناد استانداردی نظیر NFPA ۹۲۱، که به عنوان نقشه راه علمی برای تحقیقات حریق و انفجار شناخته میشود، تأکید شده است که مشاهده رنگ دود باید با احتیاط و به عنوان بخشی از یک مجموعه داده بزرگتر شامل الگوهای سوختگی و تحلیل باقیماندهها مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، در لحظات اولیه وقوع یک حادثه، این رنگ دود است که به اولین پاسخدهندگان و شاهدان اجازه میدهد تا فرضیات اولیهای در مورد ماهیت مواد درگیر و ریسکهای احتمالی نظیر وقوع انفجار دود را تدوین کنند.
دود سفید: از بخار آب تا اکسیدهای فلزی
دود سفید رایجترین نوع دودی است که در مراحل اولیه حریق یا انفجار مشاهده میشود. در اکثر موارد، این رنگ نشاندهنده خروج رطوبت از مواد سوختنی است. تقریباً تمام مواد جامد در هنگام گرم شدن اولیه، بخار آب آزاد میکنند که به صورت دودی سفید و شفاف دیده میشود و به سرعت در هوا محو میگردد. این «دود سفید تمیز» نشاندهنده مرحله گرمایش اولیه (Incipient stage) یا اثرات خنکسازی توسط سیستمهای اطفای حریق است.
با این حال، در جرمشناسی انفجار، دود سفید میتواند معنای بسیار متفاوتی داشته باشد. احتراق فلزاتی مانند منیزیم یا استفاده از ترکیبات پیروتکنیک حاوی «هگزاکلرواتان-روی» (HC) منجر به تولید دود سفید بسیار غلیظ و پایداری میشود که از ذرات اکسید فلزی تشکیل شده است. همچنین، فسفر سفید (WP) که در کاربردهای نظامی و صنعتی استفاده میشود، در تماس با اکسیژن به سرعت مشتعل شده و ابری از پنتااکسید فسفر (P_4O_{ 10 }) تولید میکند که به دلیل واکنش با رطوبت هوا و تشکیل اسید فسفوریک، دودی به رنگ سفید درخشان و بسیار متراکم ایجاد مینماید.
در تحلیل حریقهای جنگلی، دود سفید غلیظ و جوشان نشاندهنده رطوبت بالای پوشش گیاهی است، مانند زمانی که حریق بلافاصله پس از بارندگی آغاز شده باشد. در مقابل، «دود سفید کثیف» که برخلاف بخار آب به راحتی در فضا پخش نمیشود، نشاندهنده حضور خاکستر است. خاکستر محصول احتراق کامل مواد در دماهای بسیار بالا است و وجود آن در دود نشاندهنده این است که حریق در منطقهای خاص به مرحله پیشرفته رسیده است.
دود سیاه: امضای مواد نفتی و TNT
وقتی اکسیژن در محیط کم باشد و مواد هیدروکربنی (مثل لاستیک، پلاستیک و بنزین) بسوزند، غول سیاه پدیدار میشود. مواد منفجرهای مانند TNT به دلیل کمبود اکسیژن در ساختار خود، پس از انفجار ابری کاملاً سیاه تولید میکنند. اگر دود سیاه به صورت ضربانی از منافذ ساختمان خارج شود، آتشنشانان میدانند که انفجار مهیب «بکدرافت» در راه است.
نارنجی و قهوهای: زنگ خطر نیتراتها
شاید ترسناکترین رنگ در دنیای جرمشناسی، نارنجی تیره یا قرمز-قهوهای باشد. این رنگ مستقیماً با گاز سمی دیاکسید نیتروژن در ارتباط است. در انفجار سال ۲۰۲۰ بندر بیروت، ابر بزرگ نارنجیرنگ بلافاصله به کارشناسان ثابت کرد که مقادیر کلان نیترات آمونیوم عامل فاجعه بوده است. در حریقهای ساختمانی، دود قهوهای معمولاً به معنای سوختن تیرهای چوبی سازه و احتمال ریزش قریبالوقوع ساختمان است.
امروزه دیگر تنها چشم انسان ملاک نیست. استفاده از هوش مصنوعی و سنسورهای اپتیکی پیشرفته به کارشناسان اجازه میدهد با تحلیل «پراکندگی نور»، نوع سوخت را حتی قبل از فرونشستن آتش تشخیص دهند. این سیستمها با محاسبه ضریب بازتاب ذرات، تفاوت میان دود ناشی از سوختن چوب با پلیمرهای صنعتی را با دقت بالایی تعیین میکنند.