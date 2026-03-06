اگر این نکات ساده را بدانید، میتوانید به مصدومان جنگی کمک کنید
تخصص طب اورژانس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص اقداماتی که مردم عادی میتوانند ضمن مراقبت از خود، برای کمک به مصدومان هنگام وقوع انفجار و حادثه انجام دهند، توضیحاتی ارائه کرد.
دکتر امیر رحمانیان - متخصص طب اورژانس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: وظیفه مردم عادی تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، صرفاً حفظ جان مصدوم است؛ بنابراین در گام نخست باید با اورژانس و نیروهای امدادی تماس گرفته شود. همچنین اولویت با حفظ امنیت فرد کمککننده و سپس مصدوم است، زیرا فرد باید سالم باشد تا بتواند تا زمان رسیدن نیروهای امدادی از مصدوم مراقبت کند.
به گفته این متخصص طب اورژانس، اگر مصدوم در شرایطی قرار دارد که خطراتی مانند ریزش آوار یا احتمال انفجار جان او را تهدید میکند، ابتدا باید او را از منطقه خطر خارج کرد و سپس اقدامات مراقبتی را انجام داد. در شرایط تهدیدات و آسیبهای نظامی نیز مهمترین اقدام، کنترل خونریزی است.
وی افزود: خونریزیهای تهدیدکننده حیات که باید کنترل شوند معمولاً یکی از این سه نشانه را دارند؛ خونریزی نبضدار و جهنده است، بر اثر قطع عضو ایجاد شده است یا در نگاه سطحی منبع آن مشخص نیست اما خون از بدن بیمار جاری است. در چنین شرایطی کنترل خونریزی باید با استفاده از تورنیکه یا شریانبند انجام شود.
رحمانیان توضیح داد: شریانبند میتواند از نوع بازاری و پزشکی یا بهصورت ابداعی و دمدستی باشد. شریانبند دمدستی باید عرضی حدود پنج تا 10 سانتیمتر داشته باشد، قابلیت سفت و شل شدن داشته باشد و لاستیک یا کشسان نباشد. بند کفش، سیم، بست کمربندی و وسایل مشابه به دلیل عرض کم برای بستن شریان مناسب نیستند و ممکن است به مصدوم آسیب بزنند.
وی ادامه داد: از انواع پارچه میتوان به عنوان تورنیکه یا شریانبند ابداعی استفاده کرد. برای کنترل خونریزی ابتدا پارچه دور عضو آسیبدیده بسته و یک گره زده میشود، سپس چوب یا میلهای روی آن قرار داده و دوباره گره زده میشود. با چرخاندن چوب یا میله، تورنیکه سفت شده و خونریزی کنترل میشود. تورنیکه باید تا جایی سفت شود که خونریزی متوقف شده و نبض در آن اندام قابل لمس نباشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین گفت: اگر مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاری شده و به صحبت پاسخ نمیدهد، باید او را به پهلو، ترجیحاً پهلوی چپ، خواباند تا در صورت وجود ترشحات در حلق، راه هوایی بسته نشود. اگر جسمی در حلق مصدوم قابل مشاهده و خارج کردن باشد، در صورت امکان باید خارج شود.
وی افزود: هر فردی که دچار حادثه شده باشد در معرض کاهش دمای بدن قرار دارد و اگر این وضعیت کنترل نشود ممکن است به عوارض جدی و حتی فوت بیمار منجر شود. اگر لباس مصدوم خیس است باید آن را خارج کرده و بدن بیمار خشک شود و سپس با پتوی معمولی یا پتوی نجات، بدن او را گرم نگه داشت تا نیروهای امدادی به محل حادثه برسند.
رحمانیان در پایان تأکید کرد: در صورت وقوع انفجار نظامی، مردم به هیچ عنوان به باقیمانده تسلیحات دست نزنند و تصور نکنند با یک بار انفجار خطر برطرف شده است. شهروندان باید از دست زدن به بقایای محیطی خودداری کرده و صرفاً بر ایمنسازی محل و کمک به مصدومان تمرکز کنند تا نیروهای امدادی به صحنه حادثه برسند.