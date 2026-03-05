کیف داروهای حیاتی که در شرایط جنگی باید تهیه کنید
تهیه کیف داروهای حیاتی در شرایط بحرانی و جنگی ضروری است.
تهیه کیف دارویی در شرایط بحرانی شامل داروهای «تسکین درد و ضدالتهاب»، «گوارشی» و «حساسیت و خوابآور ملایم» توصیه میشود. همچنین گنجاندن لوازم کنترل خونریزی و پانسمان نیز در این کیف ضروری است.
داروهای تسکیندرد و ضدالتهاب شامل پماد ضدالتهاب، استامینوفن برای تب و درد، پماد سوختگی و ایبوپروفن یا ناپروکسن است. همچنین داروهای گوارشی شامل آنتیاسید (سوزش معده ناشی از استرس)، پودر ORS (جبران املاح در کمآبی) و لوپرامید (درمان فوری اسهال) میشود.
همچنین گنجاندن آنتیهیستامین شامل دیفنهیدرامین یا ستیریزین در این کیف توصیه میشود.
وسایل کنترل خونریزی و پانسمان نیز شامل سرم شستوشو، بتادین و پد الکلی، قیچی کوچک و پنس، گازاستریل، باند کشی و چسب بخیه و شریانبند برای قطع خونریزی شدید میشود.