بهبود پیدا نکردن زخم از چه زمانی نگران کننده است؟

زخم های مزمن می توانند برای هفته ها و حتی ماه ها باقی بمانند و در بسیاری از موارد بدون مداخله پزشکی بهبود نمی یابند.

زخمی مزمن در نظر گرفته می شود که در طی چهار هفته یا به طور کامل در عرض هشت هفته به طور قابل توجهی بهبود نیافته باشد. اگر از زخمی رنج می برید که هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهد، با پزشک صحبت کنید. در صورت عدم درمان، زخم های مزمن می توانند عوارض خطرناکی ایجاد کنند.

زخم تازه معمولا قرمز، تحریک شده و احتمالاً متورم است و زخم مزمن علائم مشخصی دارد، از جمله:

هیچ نشانه ای از بهبودی در یک دوره 30 روزه مانند دلمه یا بافت جدید وجود ندارد.

بی حسی در اطراف ناحیه زخم احساس می شود.

تغییر رنگ دیده می شود.

زخم بوی بدی دارد.

از زخم ترشحاتی خارج می شود.

تورم قابل توجهی مشهود است.

هنگامی که یک زخم روند بهبودی را طی نمی کند، معمولا یک یا چند بیماری زمینه ای وجود دارد که نیاز به درمان دارند تا روند بهبودی از سر گرفته شود.

با درک این که آن دلایل ممکن است چه باشد، می‌توانید اقداماتی را برای درمان مشکلات انجام دهید و زخم خود را به مسیر بهبودی برگردانید.

عفونت

پوست شما اولین خط دفاعی بدن شما در برابر عفونت است. هنگامی که پوست زخم می شود، اجازه می دهد تا باکتری ها از طریق یک زخم باز وارد بدن شوند. عفونی شدن زخم می‌توانند روند بهبودی را متوقف کنند. چرا که بدن به جای التیام زخم، با عفونت مبارزه می کند.

اگر زخم عفونی شود، ممکن است متوجه قرمزی، تورم و درد در اطراف محل و همچنین چرک یا ترشح مایع بدبو شوید. درمان آنتی بیوتیکی ممکن است برای مبارزه با عفونت استفاده شود.

گردش ضعیف

در طول فرآیند بهبود، گلبول‌های قرمز خون سلول‌های جدید را به محل انتقال می‌دهند تا بازسازی بافت را آغاز کنند. گردش خون ضعیف می تواند این روند را کند کند و بهبودی زخم را بسیار طولانی تر کند. شرایط مزمن مانند دیابت و چاقی می تواند باعث گردش خون ضعیف شود. ورزش کردن یا بالا بردن زخم می تواند به بهبود گردش خون کمک کند.

تغذیه ضعیف

بدن برای ساختن بافت جدید به مقدار کافی پروتئین به اندازه سه برابر نیاز روزانه نیاز دارد. هیدراتاسیون مناسب نیز برای کمک به بهبود زخم ها کلیدی است. متأسفانه، تغذیه نامناسب اغلب به عنوان دلیلی برای زخم هایی که التیام نمی یابند بررسی نمی شوند و از آنها چشم پوشی می شود.

دیابت

قند خون بالا می تواند گردش خون را کند کند و بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد و فرد را در معرض خطر عفونت قرار دهد. علاوه بر این، یک فرد مبتلا به دیابت ممکن است آسیب عصبی داشته باشد، بنابراین ممکن است آسیب را احساس نکند که باعث می شود که زخم مورد توجه قرار نگیرد.

تورم بیش از حد

تورم بیش از حد به دلیل تجمع مایع در پوست ایجاد می شود و می تواند با محدود کردن اکسیژن به پوست، توانایی بدن در بهبود زخم را مختل کند.

انواع روش های فشرده سازی را می توان برای حذف مایع استفاده کرد. هنگامی که تورم کاهش یافت، می توان با کمک پزشک بهبود مناسب زخم را آغاز کرد.

ترومای تکراری

زمانی که فرد مرتباً موقعیت خود را تغییر نمی‌دهد و زخم در معرض ضربه یا فشار مکرر قرار می‌گیرد، به دلیل کندی گردش خون روند بهبودی طولانی‌تر یا حتی متوقف می شود. پاراپلژیک ها، بیماران آسیب نخاعی یا کسانی که بستری هستند در معرض خطر بیشتری برای ترومای تکراری هستند.

جابجایی مداوم یا تغییر موقعیت می تواند فشار روی زخم را کاهش دهد و به گردش خون مناسب در ناحیه اجازه دهد تا زخم بهبود یابد.

روند بهبودی زخم ها چگونه است؟

پس از اینکه بدن شما زخمی شد، بلافاصله روند بهبودی را آغاز می کند. اگرچه در ابتدا نمی توانید آن را مشاهده کنید، اما بدن شما می داند که یک زخم چه زمانی ایجاد شده است و شروع به فعالیت برای ترمیم آسیب می کند.

هنگامی که زخمی می شوید، بدن شما چهار مرحله مجزا را پشت سر می گذارد. چهار مرحله بهبود زخم عبارتند از:

1. هموستاز

معمولاً وقتی زخمی دارید، خونریزی می کند. مرحله اول بهبود زخم شامل توقف خونریزی است. خون شما در عرض چند ثانیه پس از زخم شروع به لخته شدن می کند و با ایجاد دلمه شروع به ترمیم زخم می کند.

2. لخته شدن

این بخش از درمان شامل باریک شدن رگ های خونی شما می شود که به مدیریت خونریزی کمک می کند. در طول این زمان، پلاکت ها که سلول هایی هستند که به لخته شدن خون شما کمک می کنند، جمع شده و به بسته شدن زخم کمک می کنند. فیبرین که به نگه داشتن پلاکت ها در جای خود کمک می کند، سپس در اطراف زخم تشکیل می شود و پوسته ای را تشکیل می دهد.

3. رشد یا تکثیر

پس از قطع خونریزی و تشکیل دلمه در بدن، زمان آن فرا رسیده است که بدن شما بافت اطراف زخم را بازسازی کند. این مرحله شامل گلبول های قرمز و کلاژن می شود که هر دو اجازه رشد بافت جدید در ناحیه آسیب دیده را می دهند.

4. تکامل

این مرحله بعد از این اتفاق می افتد که زخم شما بهبود یافته است، اما بدن شما هنوز در حال فعالیت برای ترمیم زخم است. در این مرحله، زخم ممکن است قرمز و خارش دار باشد که نشان می دهد بدن شما همچنان در حال ترمیم بافت است.

نکاتی برای بهبودی سریعتر

درمان زخم‌هایی که دیر التیام می‌یابند ممکن است شامل داروها و بانداژهای تخصصی برای بهبود سریعتر آن باشد. کارهایی وجود دارد که می توانید برای کمک به سرعت بخشیدن به زمان بهبودی انجام دهید، از جمله:

الکل نخورید.

از یک رژیم غذایی متعادل استفاده کنید.

پانسمان خود را مرتباً عوض کنید.

به اندازه کافی بخوابید.

مراقب علائم عفونت باشید.

از همه مهمتر توصیه ها و راهنمایی های دکترتان را تا حد امکان رعایت کنید.