راهنمای تابآوری روانی در زمان جنگ
در حالی که ما خود را از اخبار مطلع نگه میداریم و امیدواریم که درگیری ها به زودی پایان یابند، همچنین ضروری است که به دانش و راهکارهای لازم برای حفظ ثبات عاطفی و تابآوری مجهز باشیم.
جنگ، بیتردید استرس زیادی به همراه دارد و اتفاقات ناخوشایند حتی در حد شنیدن اخبار آنها نیز در اغلب افراد منجر به اضطراب و آشفتگی روانی میشود.
در حالی که ما خود را از اخبار مطلع نگه میداریم و امیدواریم که درگیری ها به زودی پایان یابند، همچنین ضروری است که به دانش و راهکارهای لازم برای حفظ ثبات عاطفی و تابآوری مجهز باشیم.
راهکارهای زیر میتوانند به ما کمک کنند تا در این دوران چالشبرانگیز، سلامت روان خود را حفظ کنیم:
۱. باخبر باشید، اما زیادهروی نکنید: بین آگاه ماندن و غرق شدن در اطلاعات تفاوت وجود دارد. قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار خشونت و تخریب میتواند منجر به افزایش اضطراب و استرس شود. قرار گرفتن در معرض اخبار را محدود و سعی کنید اطلاعات را از منابع معتبر دریافت کنید تا از دریافت اطلاعات نادرست جلوگیری شود.
۲. روالهای منظم را حفظ کنید: وقتی دنیای اطراف شما غیرقابل پیشبینی و آشفته به نظر میرسد، حفظ یک روال منظم میتواند حس نظم و عادی بودن را در شما برقرار نگه دارد. سعی کنید تا حد امکان به فعالیتهای روزانه خود بپردازید. این شامل وعدههای غذایی منظم، ورزش، خواب و سایر فعالیتهایی است که باعث ایجاد حس خوب در شما می شوند.
۳. ارتباط با دیگران را حفظ کنید: در مواقع بحرانی، ارتباط با خانواده، دوستان و جامعه بسیار مهم است. به اشتراک گذاشتن احساسات و ترسهای خود با کسی که به او اعتماد دارید، میتواند به کاهش استرس کمک کند. در صورت امکان، سعی کنید به دیگران که ممکن است در حال مبارزه با این وضعیت باشند نیز کمک کنید.
۴. تکنیکهای ذهن آگاهی و آرامش را تمرین کنید: تکنیکهایی مانند تنفس عمیق، مدیتیشن و یوگا میتوانند به مدیریت استرس و اضطراب کمک کنند. این تمرینها میتوانند حتی در بحبوحه هرج و مرج، حس آرامش و سکون را به ارمغان بیاورند.
۵. به سلامت جسمی اولویت دهید: یک بدن سالم میتواند به یک ذهن سالم کمک کند. مطمئن شوید که خوب غذا میخورید، مرتباً ورزش میکنید و به اندازه کافی استراحت میکنید. از مصرف الکل و مواد مخدر دوری کنید.
۶. به دنبال کمک حرفهای باشید: اگر کنار آمدن با شرایط برایتان دشوار است، در دریافت کمک حرفهای تردید نکنید. روانشناسان، روانپزشکان و مشاوران میتوانند راهکارهایی برای مدیریت استرس و مقابله با تروما ارائه دهند.
۷. به فعالیتهایی که از آنها لذت میبرید، بپردازید: پرداختن به سرگرمیها و فعالیتهایی که از آنها لذت میبرید میتواند زمانهایی برای دوری از واقعیتهای تلخ جنگ را فراهم کند. چه خواندن کتاب باشد، چه نقاشی کردن یا باغبانی و ... این فعالیتها میتوانند حس موفقیت و شادی را به شما منتقل کنند.
۸. جملات تاکیدی مثبت را فراموش نکنید: جملات تاکیدی مثبت میتوانند به تغییر الگوهای فکری منفی کمک کنند. آنها میتوانند به شما کمک کنند تا در مواجهه با سختیها، امیدوار و مقاوم بمانید.
به گزارش «whittiercounselingcenter»، به یاد داشته باشید، احساس ناامیدی در مواقع درگیری طبیعی است با این حال، با استراتژیها و حمایتهای مناسب میتوان سلامت روان را حفظ کرد و فراموش نکنید که تسلیم شدن محض به افکار ناامیدانه و ترس کامل، نه تنها خودمان را ناتوان و بیمار میکند بلکه از یاری رساندن به افرادی که بیشتر نیاز به کمک دارند مثل کودکان، سالمندان و بیماران نیز عاجز میشویم.