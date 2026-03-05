گوگل به اصلاحات در فروشگاه برنامه اندروید تن داد

بزرگترین تغییر، نحوه دریافت هزینه از توسعه‌دهندگانی است که اپلیکیشن‌ها را در اندروید منتشر می‌کنند. گوگل به جای دریافت ۳۰ درصد استاندارد از خریدهای درون برنامه‌ای از طریق فروشگاه پلی استور، این هزینه را به ۲۰ درصد و در برخی موارد به ۱۵ درصد برای نصب جدید اپلیکیشن‌ها از توسعه‌دهندگانی که در برنامه جدید App Experience یا برنامه به‌روزرسانی شده Google Play Games Level Up شرکت می‌کنند، کاهش می‌دهد. این تغییرات شامل اشتراک‌ها نیز می‌شود؛ جایی که هزینه شرکت به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. این شرکت می‌گوید که برای سیستم پرداخت گوگل، توسعه‌دهندگان در انگلیس، آمریکا یا منطقه اقتصادی اروپا (EEA) اکنون پنج درصد هزینه و در مناطق دیگر «نرخ ویژه بازار» دریافت خواهند کرد. البته، برای هر کسی که سعی در اجتناب از این هزینه‌ها دارد، استفاده از جایگزین‌هایی برای سیستم پرداخت گوگل آسان‌تر می‌شود.

گوگل می‌گوید که توسعه‌دهندگان می‌توانند سیستم‌های پرداخت جایگزین را در کنار سیستم پرداخت خود ارائه دهند یا کاربران را برای خرید به خارج از برنامه خود به وب‌سایت‌های خود هدایت کنند. این تنظیمات، همانطور که توسط گوگل شرح داده شده است، به نظر می‌رسد آسان‌گیرانه‌تر از چیزی است که اپل در سال ۲۰۲۵ روی آن توافق کرد. برای برنامه‌های iOS در اپ استور، توسعه‌دهندگانی که علاقه‌مند به اجتناب از هزینه‌های اپل هستند، فقط می‌توانند مشتریان را از طریق لینک‌های درون برنامه‌ای به روش‌های پرداخت جایگزین در وب هدایت کنند. اجازه دادن به این تراکنش‌های خارجی یکی از عواملی بود که اپیک را وادار کرد تا فورتنایت را در ماه مه ۲۰۲۵ به اپ استور در آمریکا بازگرداند.

بر اساس گزارش انگجت، گوگل در گذشته تغییراتی در نحوه جمع‌آوری هزینه‌های فروشگاه برنامه ایجاد کرده است که مهم‌ترین آن در سال ۲۰۲۱ بود که کاهش کمیسیون خود را به ۱۵ درصد برای اولین درآمد یک میلیون دلاری توسعه‌دهندگان و ۱۵ درصد برای اشتراک‌ها کاهش داد. تفاوت اینجاست که به نظر می‌رسد بررسی‌های نظارتی ناشی از شکایت اپیک علیه گوگل و اپل، انگیزه اصلی این تغییرات بوده است.

گوگل در پستی اعلام کرد «ما معتقدیم که این تغییرات باعث ایجاد یک اکوسیستم اندروید قوی‌تر با توسعه‌دهندگان موفق‌تر و برنامه‌ها و بازی‌های با کیفیت بالاتر در دسترس برای همه در فرم‌فکتورهای بیشتر خواهد شد. ما مشتاقانه منتظر همکاری مداوم خود با جامعه توسعه‌دهندگان برای ساخت نسل بعدی تجربیات دیجیتال هستیم.»

اپیک گیمز در بیانیه خود از توافق و تغییرات حاصل از آن تمجید کرد و خاطرنشان کرد: «این تغییرات اندروید را به یک پلتفرم باز واقعی با رقابت بین فروشگاه‌ها تبدیل خواهد کرد.» تیم سوینی، مدیرعامل اپیک گیمز در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ممنون گوگل!» و این اقدام را معامله‌ای بهتر برای همه توسعه‌دهندگان خواند.