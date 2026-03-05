چطور از بوی بد دهان در هنگام روزه داری خلاص شویم؟

ماه رمضان فرصتی است برای مسلمانان تا به روزه و عبادت بپردازند و روح و جسم خود را از ناپاکی ها بزدایند. روزه فواید جسمانی زیادی از جمله بهبود فشار، قند و کلسترول خون دارد اما یکی از مشکلاتی که افراد روزه دار در ماه رمضان به آن دچار هستند بوی بد دهان در هنگام صبح است. علت بوی بد دهان در ماه رمضان چیست و چگونه می توان از آن خلاص شد؟ در ادامه می خواهیم ببینیم علت بوی بد دهان در ماه رمضان چیست و چطور می توان از آن خلاص شد.

چه عواملی باعث بدبویی دهان می شود؟

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان: انباشت پلاک های باکتریایی یکی از عوامل بوی بد دهان، پوسیدگی دندان و بیماری لثه است.

تمیز نکردن دندان مصنوعی: دندان های مصنوعی هم مانند دندان های طبیعی اگر به درستی تمیز نشوند می توانند به محلی برای تجمع باکتری تبدیل شده و باعث بدبویی دهان شوند.

مصرف دخانیات: از جمله انواع سیگار و قلیان

تغذیه: برخی مواد غذایی ممکن است باعث بوی بد در دهان شوند مانند پیاز، سیر و برخی ادویه جات.

خشکی دهان: خشکی دهان یکی از عوامل اصلی بوی بد دهان است. این مشکل به دلیل کافی نبودن جریان بزاق در دهان رخ می دهد و یکی از عوارض جانبی شایع برخی داروها و همچنین بعضی مشکلات جسمی است.

دیگر مشکلات غیر دهانی: از جمله مشکلات مربوط به بینی، سینوس ها یا اختلالات گوارشی.

چرا وقتی روزه هستیم دهان مان بوی بدی می دهد؟

بزاق دهان نقش مهمی در محافظت از دهان و کاهش رشد باکتری ها در آن دارد. کاهش جریان بزاق در هنگام روزه، دلیل اصلی بوی بد دهان در ماه رمضان است. بعد از افطار، غدد بزاقی خیلی زود تحریک می شوند و تولید بزاق به حالت عادی بازمی گردد.

بوی بد دهان در ماه رمضان را چطور برطرف کنیم؟

دندان های خود را خوب بشویید تا پلاک های دندانی از بین بروند.

در وعده های غذایی خود از مواد سالم استفاده کنید و دنباله روی هوس خود نباشید. میوه و سبزیجات بخورید و از مصرف مواد غذایی پر نمک، سرخ شده و چسبناک خودداری کنید.

مصرف نوشیدنی های ادرار آور مثل چای، قهوه، نوشابه و دیگر نوشیدنی های کافئین دار را کاهش دهید.

سیگار نکشید.

در فاصله ی افطار تا سحر آب زیاد بنوشید.

چند نکته در مورد رعایت بهداشت دهان و دندان در ماه رمضان

بهداشت دهان و دندان در ماه رمضان تفاوتی با روتین بهداشتی مواقع دیگر ندارد اما رعایت کامل این نکات می تواند به حل مشکل بوی بد دهان در ماه رمضان کمک کند: