کمکهای اولیه «شکستگی» در شرایط جنگی و بحران
در میدانهای نبرد و در پی بلایای طبیعی یا حوادث مسلحانه، محیط به سرعت از حالت عادی خارج شده و تهدیدات جدی برای سلامت انسانها پدیدار میگردد. در این شرایط پرآشوب، جایی که دسترسی به خدمات پزشکی پیشرفته یا حتی یک مرکز درمانی ساده در هالهای از ابهام است، آسیبهای فیزیکی یکی از شایعترین معضلات پیش روی بازماندگان و نیروهای امدادی محسوب میشوند.
در میان این جراحات، صدمات اسکلتی، و به طور خاص، شکستگی استخوانها، جایگاهی ویژه و بسیار خطرناک دارند. انفجارها، ریزش ناگهانی سازهها، پرتاب شدن اجسام با سرعت بالا، یا حتی سقوط در حین تلاش برای فرار از مناطق درگیری، همگی میتوانند منجر به شکستگیهایی شوند که در حالت عادی نیاز به مداخله فوری تخصصی دارند.
اهمیت مداخله در بحرانهای مسلحانه و جنگی دوچندان است؛ زیرا اگر شکستگیها در همان دقایق اولیه به درستی تشخیص داده نشده و بی حرکت نگه داشته نشوند، عواقب وخیمی به دنبال خواهند داشت. عوارضی نظیر خونریزی داخلی کنترلنشده، آسیبهای جبرانناپذیر به اعصاب و عروق مجاور، ورود عفونت به عمق زخم و استخوان، و در نهایت، به جا ماندن معلولیتهای دائمی جسمی، سناریوهای محتملی هستند که با عدم اقدام صحیح در صحنه، محتملتر میشوند. در شرایطی که زمان محدود و امکانات در حداقل است، یادگیری و اجرای اقدامات اولیه و اصولی کمکهای اولیه میتواند مرز بین نجات جان مصدوم و وخامت حال او باشد. کلید اصلی در این مرحله، «حفظ خونسردی» و «اجتناب از هرگونه حرکت غیرضروری» است تا از تبدیل یک شکستگی ساده به یک آسیب چندبخشی و حاد جلوگیری شود.
علائم شکستگی: تشخیص در شرایط بحرانی
تشخیص شکستگی در صحنههای بحرانی، به دلیل وجود استرس، تاریکی، یا آسیبهای همراه متعدد، میتواند چالشبرانگیز باشد. علائم و نشانههای شکستگی استخوان بسته به ماهیت شکستگی (باز یا بسته، ساده یا مرکب)، میزان نیروی وارده، آستانه تحمل درد فرد مصدوم و وجود آسیبهای همزمان، میتواند متغیر باشد. با این حال، مجموعهای از علائم پایه وجود دارند که مشاهده آنها باید هشداری جدی برای احتمال شکستگی باشد:
۱. درد شدید و ناگهانی: معمولاً اولین و بارزترین علامت است. درد در محل آسیب بسیار تیز است و با هرگونه لمس یا فشار تشدید میشود.
۲. حساسیت نقطهای (Point Tenderness): درد دقیقاً در محل شکستگی با لمس بسیار خفیف یا حتی بدون لمس احساس میشود، در حالی که نواحی اطراف ممکن است کمتر دردناک باشند.
۳. تغییر شکل غیرطبیعی عضو: اندام آسیبدیده ممکن است به شکل عجیبی کج، کوتاه یا پیچیده شده باشد و با اندام سالم تفاوت آشکاری پیدا کند.
۴. حرکت نابهجا و غیرطبیعی: در صورتی که شکستگی در محلی غیر از مفاصل رخ داده باشد، ممکن است مشاهده شود که بخشی از اندام در جهتی حرکت میکند که در حالت عادی نباید حرکت کند.
۵. تورم و کبودی: تجمع مایعات و خون در بافتهای اطراف محل شکستگی باعث تورم سریع میشود. همچنین تغییر رنگ پوست به سمت آبی مایل به بنفش (به دلیل خونریزی زیرپوستی) یک نشانه قوی است.
۶. صدای ساییدهشدن استخوانهای شکسته روی هم (Crepitus): در برخی موارد، فرد مصدوم یا امدادگر ممکن است هنگام حرکت دادن اندام (که باید از آن پرهیز شود) صدای سایش یا خرد شدن استخوانهای شکسته بر روی یکدیگر را بشنود یا حس کند.
۷. نمایان شدن استخوان: در شکستگیهای باز، سر استخوان شکسته شده ممکن است از سطح پوست خارج شده و دیده شود.
هشدار حیاتی: یکی از بزرگترین تصورات غلط این است که اگر فرد مصدوم میتواند عضو آسیبدیده را حرکت دهد، پس شکستگی ندارد. این تصور بسیار خطرناک است. در شرایط شوک ناشی از حادثه، یا به دلیل تحمل بالای درد، بسیاری از افراد با وجود شکستگی جدی (به ویژه در اندامهای تحتانی)، میتوانند راه بروند یا عضو را حرکت دهند. بنابراین، تا زمانی که امدادگر آموزشدیده حضور ندارد، هرگونه اندام مشکوک به شکستگی باید به عنوان شکستگی قطعی در نظر گرفته شده و به هیچ عنوان جابهجا نشود.
هدف اصلی در کمکهای اولیه شکستگی در صحنه بحران، تثبیت آسیب برای جلوگیری از صدمات ثانویه و کنترل خونریزی احتمالی است. همیشه اولویتبندی را رعایت کنید:
گام اول: ایمنی و کنترل خونریزی
۱. ایمنی صحنه: قبل از هر اقدامی، از ایمن بودن محیط برای خود و مصدوم اطمینان حاصل کنید.
۲. کنترل خونریزی خارجی: اگر شکستگی باز است و خونریزی شدید، باید ابتدا با استفاده از فشار مستقیم (توسط پارچه تمیز یا گاز استریل) خونریزی قابل مشاهده را کنترل کنید.
گام دوم: بیحرکتسازی عضو آسیبدیده (آتلبندی)
اصل اساسی این است که استخوان شکسته شده را در وضعیتی که پیدا شده است، ثابت نگه دارید و از هرگونه حرکت جلوگیری نمایید.
۱. خارج کردن وسایل: به آرامی و با احتیاط کامل، هرگونه مانع از جمله زیورآلات (انگشتر، دستبند)، ساعت، جوراب یا کفش را از اندام آسیبدیده خارج کنید، مگر اینکه این کار باعث درد شدید شود یا خود عمل خارج کردن نیاز به حرکت دادن زیاد داشته باشد؛ در این صورت، باید آتلبندی را با در نظر گرفتن وسایل موجود انجام دهید.
۲. انتخاب وسیله آتل: آتل وسیلهای است که برای بیحرکت کردن مفاصل بالای و پایین محل شکستگی به کار میرود. هر شیء محکم و نسبتاً صافی میتواند به عنوان آتل موقت عمل کند: تکههای چوب، کارتن ضخیم، لوله پلاستیکی یا فلزی و حتی مجلات لوله شده.
۳. قرار دادن آتل: حداقل دو آتل باید استفاده شود؛ یکی در طول اندام از بالا و دیگری در طول اندام از پایین، به طوری که مفصل قبل و بعد از ناحیه شکستگی را پوشش دهد. (مثلاً برای شکستگی ساعد، آتل باید از بالای آرنج تا زیر مچ دست امتداد یابد).
۴. بستن آتل: با استفاده از وسایلی مانند باند، پارچههای بریده شده، کراوات یا حتی نوار چسب، آتل را به اندام متصل کنید. نحوه بستن بسیار حیاتی است:
-
بستن را از پایینترین نقطه (دورتر از قلب) آغاز کرده و به سمت بالا ادامه دهید.
-
بستها نباید بیش از حد سفت باشند. اگر خونرسانی قطع شود، انگشتان مصدوم سرد، بیرنگ یا کبود خواهند شد که نشان دهنده لزوم شل کردن باند است.
-
بستها باید به اندازهای محکم باشند که حرکت اندام را به طور مؤثر محدود کنند.
۵. بالا نگه داشتن (در صورت امکان): اگر شکستگی در اندامهای بالایی (مانند دست) است و این کار باعث تشدید درد نمیشود، اندام را با استفاده از یک پارچه به صورت طناب (آویزان از گردن) بالا نگه دارید تا تورم کاهش یابد و فشار بر اندام کم شود.
گام سوم: مراقبت از مصدوم و انتقال
مصدوم را با آرامش و اطمینانبخشی در وضعیتی راحت قرار دهید و به هیچ عنوان او را مجبور به حرکت یا تحمل وزن بدن روی اندام آسیبدیده نکنید. منتظر رسیدن تیمهای امداد و نجات حرفهای بمانید و تا آن زمان، عضو را ثابت نگه دارید. در صورت شوک، حفظ دمای بدن مصدوم با پوشاندن او بسیار اهمیت دارد.