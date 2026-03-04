خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ +جدول

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
کد خبر : 1758699
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

بروزرسانی: ۰۸:۰۰

عنوان نرخ

قیمت (تومان)

گرم طلای ۱۸ عیار

۲۰٬۱۲۴٬۴۰۰

مثقال طلا ۱۸ عیار

۸۷٬۱۶۸٬۰۰۰

اونس طلای جهانی

۵۲۷٫۹۲۲

سکه امامی

۲۰۹٬۰۱۰٬۰۰۰

سکه بهار آزادی

۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰

نیم سکه

۱۰۸٬۱۹۰٬۰۰۰

ربع سکه

۵۹٬۵۲۰٬۰۰۰

سکه گرمی

۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰

 

منبع اطلاعات
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

