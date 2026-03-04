قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ +جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ بروزرسانی: ۰۸:۰۰ عنوان نرخ قیمت (تومان) گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰٬۱۲۴٬۴۰۰ مثقال طلا ۱۸ عیار ۸۷٬۱۶۸٬۰۰۰ اونس طلای جهانی ۵۲۷٫۹۲۲ سکه امامی ۲۰۹٬۰۱۰٬۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰ نیم سکه ۱۰۸٬۱۹۰٬۰۰۰ ربع سکه ۵۹٬۵۲۰٬۰۰۰ سکه گرمی ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰