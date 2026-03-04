طعنه بازیگر معروف به ترامپ + عکس

لورا هرینگ، بازیگر آمریکایی با بازنشر مطلبی در صفحه مجازی خود، به ماجرای جان باختن دختران دبستانی در پی حمله آمریکایی-اسرائیلی به مدرسه‌ای در شهر «میناب» واکنش نشان داد.

لورا هرینگ که بیشتر برای بازی در فیلم معروف «جاده مالهالند» ساخته دیوید لینچ شناخته شده است، در واکنش به جان باختن شمار زیادی از دختران دبستانی در جریان حمله به مدرسه‌ای در شهر میناب، با بازنشر تصویری به این موضوع پرداخت.

در متن مرتبط با این تصویر آمده است: «تصور کن تو به دنیا بگی می‌خواهی زنان ایران رو آزاد کنی، بعد اولین کاری که کنی این باشه که یک مدرسه پر از دختر رو بمباران کنی. فوق العاده است!»

 

