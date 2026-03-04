اوج گیری طلای دیجیتال در دل آتش

از کف ۶۳٬۲۵۵ دلار در دوشنبه ۱۱ اسفند به بالای ۶۹ هزار دلار بازگشت و بیش از ۵ درصد رشد روزانه ثبت کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که شاخص‌های وال‌استریت قرمز بودند، دلار تقویت شده بود و تحلیلگران افت بیشتری برای بازار کریپتو پیش‌بینی می‌کردند. با وجود این، بیت‌کوین نه تنها سقوط نکرد، بلکه نشان داد هنوز ظرفیت این را دارد که بهترین پناهگاه برای سرمایه‌گذاری باشد.

جنبه ژئوپلیتیک: «طلای دیجیتال» در زمان جنگ

اولین و مهم‌ترین دلیل، بازگشت قوی روایت «ذخیره ارزش» بود. به طور مثال، در زمان جنگ اوکراین یا تنش‌های قبلی ایران و اسرائیل در ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران جهانی وقتی متوجه شدند که تنگه هرمز و عرضه نفت جهانی در خطر است، به دارایی‌هایی پناه بردند که هیچ دولتی نتواند آن را مصادره یا خاموش کند.

بیت‌ کوین در همان ساعات اولیه حمله (۲۸ فوریه) افت کرد؛ اما بلافاصله خریداران نهادی وارد شدند و لیکوییدیشن‌های ۳۰۰ میلیون دلاری در پوزیشن‌های شورت را به یک اسکوئیز صعودی تبدیل کردند. کیوسی‌پی کپیتال (QCP Capital) و چندین صندوق صراحتاً اعلام کردند در تنش‌های خاورمیانه، بیت کوین دوباره ثابت کرد که نسبت به طلا، مستقل‌تر است و سریع‌تر هم واکنش نشان می‌دهد.

جنبه نهادی و جریان سرمایه

در همان بازه ۲۳ فوریه تا ۱ مارس، شرکت استراتژی به تنهایی ۳٬۰۱۵ بیت‌کوین دیگر (به ارزش ۲۰۴ میلیون دلار) خرید و مجموع دارایی‌اش را به ۷۲۰٬۷۳۷ بیت کوین رساند. همزمان ETFهای اسپات بیت‌ کوین آمریکا در هفته منتهی به ۱ مارس ورودی خالص ۷۸۷ میلیون دلاری ثبت کردند (در مقابل خروجی ۳۱۶ میلیون دلاری هفته قبل).

سهام کوین بیس هم ۱۲.۵ درصد جهش کرد؛ زیرا سرمایه‌گذاران متوجه شدند که در زمان بحران، پلتفرم‌های کریپتو به عنوان «قایق نجات نقدینگی» عمل می‌کنند. این جریان پول نهادی دقیقاً همان چیزی بود که افت اولیه را خنثی و رشد را تثبیت کرد.

جنبه تکنیکال و بازار: گسست از وال‌استریت

برخلاف سال‌های قبل که بیت‌کوین با نزدک همبستگی بالایی داشت، اکنون شاهد این هستیم که مسیر این دو از هم جدا شده است. وقتی شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک به خاطر نگرانی تورم و اختلال زنجیره تأمین قرمز شدند، بیت‌ کوین با نفت هم‌جهت نشد و به‌جای آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک تورمی-ژئوپلیتیک عمل کرد.

تحلیلگران به فعال شدن خریداران قراردادهای اختیار معامله در مارس و بازگشت سریع به بالای ۶۸ هزار دلار اشاره می‌کنند. حتی اتریوم هم بالای ۲ هزار دلار تثبیت شد و آلت کوین‌ها نیز افزایش قیمت ملایمی را تجربه کردند؛ این یعنی بازار کریپتو بالاخره به بلوغ رسیده و در شرایط واقعی استرس، رفتار متفاوتی از دارایی‌های سنتی نشان می‌دهد.

تحولات ایران و خاورمیانه

جالب اینکه حتی اکوسیستم کریپتوی ایران هم به این رشد کمک کرد. افزایش ۷۰۰ درصدی خروج ارزهای دیجیتال از یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ایران بلافاصله پس از حمله، نشان داد که کاربران ایرانی دارایی‌هایشان را به والت‌های شخصی منتقل کرده‌اند تا از ریسک قطعی اینترنت و تحریم‌های جدید در امان بمانند.

این دقیقاً همان مکانیسمی است که بیت‌ کوین را در سطح جهانی تقویت می‌کند: وقتی مردم در مناطق پرریسک به کریپتو پناه می‌برند، نقدینگی و اعتماد جهانی افزایش می‌یابد.

در نهایت، رشد بیت کوین در ۱ تا ۳ مارس ۲۰۲۶ فقط یک بازگشت تکنیکال نبود؛ بلکه یک تأییدیه تاریخی بر این موضوع است که زمانی که شرایط جهان به هم می‌ریزد، «طلای دیجیتال» در دنیای واقعی، بهترین عملکرد را دارد.

کسانی که هنوز فکر می‌کنند کریپتو فقط برای بازار گاوی است، باید دوباره به تاریخچه بازار از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ نگاه کنند.