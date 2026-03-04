کنسروها را تا چه زمانی می توانید استفاده کنید؟
میگویند تاریخ درجشده روی کنسروها بیشتر به کیفیت مربوط است، نه خطرناک شدن غذا.
بسیاری تصور میکنند تاریخ درجشده روی کنسروها به معنی پایان ایمنی مصرف است، در حالی که این تاریخها بیشتر به کیفیت طعم و بافت غذا مربوط میشوند، نه لزوماً فاسد شدن آن.
در صورت نگهداری صحیح، بیشتر کنسروهای صنعتی بین ۱۸ ماه تا پنج سال قابل مصرف باقی میمانند. البته نوع ماده غذایی و شرایط نگهداری نقش مهمی در این مدت دارند.
تاریخهای درجشده روی کنسرو چه معنایی دارند؟
تاریخهایی مانند «بهترین زمان مصرف» یا «تا این تاریخ مصرف شود» معمولاً نشاندهنده بهترین کیفیت محصول هستند، نه خطرناک شدن آن.
اگر قوطی سالم و در شرایط مناسب نگهداری شده باشد، غذا معمولاً حتی پس از این تاریخ نیز قابل مصرف است.
ماندگاری انواع کنسروها
مدت ماندگاری به نوع غذا بستگی دارد:
کنسروهای اسیدی (۱۲ تا ۱۸ ماه)
مانند:
میوههای کنسروی
گوجهفرنگی
خیارشور
کلمترش
اسید موجود در این غذاها به مرور میتواند روی پوشش داخلی قوطی اثر بگذارد و کیفیت طعم و ارزش غذایی را کاهش دهد.
کنسروهای کماسید (۲ تا ۵ سال)
مانند:
گوشت و مرغ کنسروی
سبزیجات
سوپها و خوراکها
این مواد دیرتر باعث تخریب قوطی میشوند و معمولاً ماندگاری بیشتری دارند.
کنسروهای خانگی چقدر دوام دارند؟
کارشناسان توصیه میکنند کنسروهای خانگی حداکثر تا یک سال مصرف شوند و در محیط خنک و تاریک نگهداری شوند.
پیش از مصرف، مطمئن شوید:
درِ ظرف کاملاً بسته است،
نشتی یا کپک وجود ندارد،
درپوش شیشه هنگام فشار دادن حرکت نمیکند.
روش صحیح نگهداری کنسرو
برای افزایش ماندگاری:
در محیط خنک و خشک نگهداری شود
از رطوبت و گرما دور باشد
قوطیهای قدیمیتر زودتر مصرف شوند
کنسروها فریز نشوند؛ انجماد ممکن است باعث باز شدن درز قوطی شود.
چه زمانی باید کنسرو را دور انداخت؟
اگر هر یک از این علائم دیده شود، غذا را مصرف نکنید:
بادکردگی یا تورم قوطی
فرورفتگی عمیق، بهخصوص در محل درزها
زنگزدگی شدید
نشتی یا چسبندگی روی قوطی
بیرون زدن مایع یا کف هنگام باز کردن
بوی بد یا رنگ غیرعادی محتویات
در چنین شرایطی احتمال ورود باکتریها و آلودگی وجود دارد و نباید غذا را حتی برای امتحانکردن مزه، چشید.