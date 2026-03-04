قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند به شرح زیر اعلام شد. بر اساس نرخهای اعلام شده در جدیدترین به روز رسانی، بازار نزولی مشاهده میشود.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروزچهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در هر گرم به ۱۹ میلیون و ۱۶۰هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه امامی در کانال ۱۹۳ میلیون تومانی معامله میشود.
آخرین جدول قیمت طلا در اسفند ماه
|
انس طلا
|
$ ۵۱۶۸
|
مظنه تهران
|
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰
|
طلا ۱۸ عیار
|
۱۹٫۱۶۰٫۷۰۰
|
طلای ۲۴ عیار
|
۲۵٫۵۴۵٫۰۰۰
آخرین قیمت انواع سکه در اسفند ماه
|
سکه طرح جدید
|
۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰
|
سکه طرح قدیم
|
۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰
|
نیم سکه
|
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
|
ربع سکه
|
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰
|
سکه گرمی
|
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
منبع گسترش نیوزانتهای پیام/