پیام تسلیت پایگاه خبری نجواخبر در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک...

خبر دردناک و جانگداز شهادت مظلومانه مرجع عالیقدر جهان اسلام، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره الشریف)، در پی تجاوز ناجوانمردانه، تروریستی و وحشیانه رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی آمریکایی و ایادی استکبار جهانی، قلوب مؤمنان و آزادگان جهان را به شدت جریحه‌دار کرد و جهان اسلام را در غمی عظیم فرو برد.

این ضایعه جبران‌ناپذیر، تنها فقدان یک رهبر برای یک ملت نیست، بلکه فقدان منادی وحدت، مرجع بصیر، فقیهی مجاهد و پرچمدار عزت و استقلال برای تمامی مسلمانان جهان است. آن عالم ربانی و پارسا، تمام عمر پربرکت خویش را که در راه اعتلای کلمه توحید و دفاع از مظلومان و مستضعفان عالم سپری شد، با درایت و شجاعت مثال‌زدنی، کشتی انقلاب اسلامی را در طوفان‌های سهمگین و توطئه‌های پیچیده دشمنان، به ساحل امنیت و سربلندی رهنمون ساخت.

مدیرمسئول این پایگاه خبری به نمایندگی از طرف همه کارکنان و خبرنگاران پایگاه خبری، تحلیلی نجوا خبر ، این ضایعه سنگین و مصیبت عظمی را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) مراجع تقلید حوزه‌های علمیه، ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی، تمامی آزادی‌خواهان و مستضعفان جهان و به ویژه خانوادهی مکرم و داغدیدهی ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید. بی شک راه امام شهیدمان تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) ادامه خواهد داشت..‌

