چگونه با همدلی در فضای مجازی، روایت پیروزی را زنده نگه داریم؟
در این روزها که فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری جولانگاه جنگ روایتها شده است، دشمن با تمام توان بر طبل شایعه، جعل و وارونهسازی واقعیت میکوبد. سلاح اصلی آنها، نه موشک و بمب، که ضعف و بیاحتیاطی ما در بازنشر دروغهایشان است. هر گوشی هوشمندی که در دست داریم، میتواند در بهترین حالت، سنگری برای محافظت از حقیقت و امید باشد و در بدترین حالت، حفرهای در پدافند روانی کشور.
انتشار بیمنبع شایعات و بازنشر مکرر اخبار اضطرابآور، نه تنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه تیر خلاص را بر پیکر آرامش روانی جامعه میزند. اما در این میان، راهی برای مقاومت و پیروزی وجود دارد: تقویت روایت امید و همدلی در فضای مجازی.
جهاد رسانهای ما در این است که:
خبرهای امیدبخش را تقویت کنیم: درست همانطور که در دنیای واقعی برای امنیت اجتماعی تلاش میکنیم، در دنیای مجازی نیز باید به فکر امنیت روانی جامعه باشیم. انتشار اخبار مستند، شفاف و امیدآفرین، اولین سپر ما در برابر تهاجم دروغهاست.
روایت پیروزی را بسازیم: لازم است با همدلی و همبستگی در فضای مجازی، روایتگر پیروزیها، دستاوردها و توانمندیهای خود باشیم. این روایتسازی، نباید صرفاً یک اقدام واکنشی باشد، بلکه باید با نگاهی پیشگیرانه، دشمن را در رسیدن به اهداف روانیاش ناکام بگذارد.
مراقب باشیم چه چیزی را بازنشر میکنیم: هر پست، هر استوری، هر پیام خانوادگی، میتواند بخشی از نقشه دشمن باشد. با اندکی تأمل و تحقیق، میتوانیم از افتادن در دام انتشار شایعات جلوگیری کنیم.
بیایید با تبدیل کردن گوشیهایمان به سنگر دفاع از حقیقت و امید، خاکریز رسانهای دشمن را فتح کنیم و آرامش و امید را به جامعه بازگردانیم. زیرا تنها با روایت صحیح، شفاف و مستند است که میتوانیم سپر دفاعی محکمی در برابر دروغها بسازیم و پیروزی نهایی را رقم بزنیم.