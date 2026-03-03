چگونه در شرایط جنگی مصرف سوخت خودرو را کاهش دهیم؟

در شرایط جنگی محدودیت‌هایی در سوخت‌گیری وجود دارد و به همین دلیل کاهش حداکثری مصرف سوخت خودرو فوق‌العاده مهم خواهد بود.

در شرایط جنگی، با توجه به ازدحام در پمپ‌بنزین‌ها و همچنین خروج خانواده‌ها از برخی شهرها، سوخت‌گیری با دشواری‌هایی همراه است. به همین خاطر کاهش مصرف سوخت خودرو و مدیریت آن تا رسیدن به مقصد اهمیت زیادی خواهد داشت. البته کاهش مصرف سوخت تنها به شرایط بحرانی و اضطراری محدود نمی‌شود و همواره باید مدنظر رانندگان قرار داشته باشد اما اهمیت آن در چنین مواقعی بسیار بیشتر خواهد بود.

روش‌های زیادی برای کاهش مصرف سوخت خودرو در شرایط جنگی و اضطراری وجود دارد که اغلب آن‌ها کم‌هزینه و ساده هستند. در ادامه به اصلی‌ترین راهکارها اشاره می‌کنیم.

شتاب گیری و ترمزگیری ملایم و آرام

هرچه بیشتر پدال گاز را فشار دهید موتور خودرو مجبور خواهد شد تحت فشار بیشتر قرار گرفته و سوخت بیشتری را مصرف کند. همچنین با ترمزهای شدید و ناگهانی انرژی خودرو که صرف سرعت گرفتن شده به هدر خواهد رفت که نتیجه آن افزایش مصرف سوخت خواهد بود. در شرایط اضطراری و بحرانی حتماً رانندگی آرام و ملایم را مدنظر قرار دهید.

پایین نگه داشتن دور موتور خودرو

با افزایش دور موتور، مصرف سوخت نیز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه اکثر خودروهای موجود در بازار از گیربکس دنده‌ای استفاده می‌کنند، تنظیم بهینه دور موتور با توجه به سرعت خودرو و شرایط جاده و خیابان ضروری خواهد بود. بهتر است در جاده دور موتور خودرو بین 2000 تا 2500 دور در دقیقه قرار داشته باشد.

تنظیم باد لاستیک‌ها

شاید در نگاه اول این موضوع چندان مهم نباشد اما تنظیم نبودن باد تایرها نقش قابل‌توجهی روی مصرف سوخت خودرو دارد. لاستیک کم باد اصطکاک بیشتری با جاده ایجاد می‌کند که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن موتور خودرو برای حرکت خواهد بود.

حذف وزن اضافی خودرو

از حمل وسایل اضافی داخل صندوق‌عقب و کابین خودرو خودداری کنید. همچنین اگر از باربند استفاده نمی‌کنید در اسرع وقت آن را از خودرو باز کنید چراکه باعث برهم خوردن راندمان آیرودینامیکی خودرو و افزایش مقاومت در برابر هوا می‌شود.

 

استفاده بهینه از کولر

واضح است که روشن کردن کولر باعث وارد شدن بار اضافی به موتور خودرو و افزایش مصرف سوخت می‌شود. البته در سرعت‌های بالا پایین بودن شیشه‌ها نیز مصرف سوخت را افزایش خواهد داد و به همین خاطر توصیه می‌شود در استفاده از کولر مدیریت داشته و میزان به‌کارگیری آن را تنظیم کنید.

رانندگی تدافعی

اگرچه در شرایط جنگی حفظ خونسردی دشوار است اما باید رانندگی تدافعی را بکار ببندید به این صورت که رفتار رانندگان دیگر را پیش‌بینی کرده و از شرایط جاده اطلاع پیدا کنید. همچنین با وجود فاصله مناسب از سایر خودروها نیاز به شتاب و ترمز ناگهانی کاهش پیدا می‌کند که نتیجه نهایی آن بهینه شدن مصرف سوخت خودرو خواهد بود.

انتخاب مسیرهای درست

قبل از سفر حتماً مسیرهای پیش رو را بررسی کرده و جاده‌های خلوت‌ و سرراست‌تر را انتخاب کنید. گیر کردن در ترافیک و حرکت و توقف‌های مکرر باعث اتلاف سوخت خواهد شد.

انجام سرویس‌های دوره‌ای

تعویض لوازم مصرفی خودرو از جمله فیلتر هوا و روغن، شمع‌ها و... باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

خاموش کردن خودرو در توقف‌های طولانی

در صورتی که توقف شما بیش از یک دقیقه است حتماً موتور خودرو را خاموش کنید چراکه در حالت درجا سوخت خودرو به هدر خواهد رفت. اگرچه خاموش و روشن کردن مکرر خودرو باعث استهلاک استارت و باتری خودرو می‌شود اما در توقف‌های طولانی بهتر است موتور را خاموش کنید.

 

منبع فرادید
