چگونه برای زمان قطع برق، آب و گاز آماده باشیم؟

در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بی‌برقی، آنچه اهمیت دارد، آمادگی قبلی و دانش بقا است. در این مقاله راهنمای کاربردی برای مواجهه با شرایط اضطراری مثل قطع برق، کمبود آب و غذا، یا حملات نظامی ارائه می‌شود.

تجهیزات ضروری برای قطع برق طولانی

در شرایط بحرانی مانند حمله‌ی نظامی یا وضعیت اضطراری احتمال قطع برق وجود دارد. بدین ترتیب باید اقلام زیر را برای چنین شرایطی آماده کرد:

چراغ قوه یا چراغ خورشیدی، به‌همراه باتری یا شارژر

پاوربانک شارژشده و شارژر خورشیدی برای موبایل

شمع و کبریت و فندک

رادیو باتری‌خور برای پیگیری اخبار رسمی

یخ‌دان برای نگهداری دارو یا مواد غذایی فاسدشدنی

کارهایی که باید انجام دهید: ذخیره‌ی غذاهای فاسدنشدنی، آب آشامیدنی (حداقل چهار لیتر برای هر نفر در روز) و لباس گرم برای مواقع قطع برق در زمستان. یادداشت فهرست شماره‌ های اضطراری را فراموش نکنید.

آمادگی برای اختلال در تأمین آب و گاز

تأمین آب و گاز اضطراری در شرایط بحران اهمیت بالایی دارد. حتما توجه داشته باشید که آب معدنی برای چندین روز ذخیره کنید. مثلاً می‌توان چندین بسته بطری آب معدنی خریداری و ذخیره کرد.

ذخیره‌ی آب معدنی برای چند روز

فیلتر یا قرص تصفیه‌ی آب

اجاق گاز قابل‌حمل برای پخت‌وپز

پرکردن ظروف بزرگ یا وان در صورت هشدار قبلی درباره‌ی قطع آب

حفظ ارتباطات در شرایط بحرانی

در وضعیت بحران باید تلاش کنید تا جای ممکن شارژ وسایل الکترونیکی خود را حفظ کنید؛ چون ممکن است به آسانی دسترسی به برق نداشته باشید. آرامش خود را حفظ کنید و موارد زیر را در نظر داشته باشید:

موبایل را در حالت ذخیره‌ی باتری نگه دارید.

استفاده از پیام‌رسان‌هایی که با اینترنت ضعیف یا در حالت آفلاین کار می‌کنند (مثل بریفی یا سیگنال).

یادداشت شماره‌ی مخاطبین ضروری در صورت از کارافتادن گوشی.

بهداشت و سلامت اولیه

نباید از وضعیت سلامت خود غافل باشید؛ به خصوص وقتی شرایط بحرانی است. سعی کنید داروهای مهم را در کیف مخصوص همراه خود داشته باشید. موارد کامل‌تر شامل:

کیت کمک‌های اولیه شامل باند، داروهای عمومی و ماسک ضدغبار.

داروهای ضد اسهال و استفراغ، پماد سوختگی و وسایل بهداشتی فردی در کیف نجات.

چک‌لیست خلاصه وسایل ضروری

چراغ قوه، شمع

بطری آب

کنسرو، بیسکویت

پتو، لباس مناسب

گوشی، رادیو، پاوربانک

کیف کمک‌های اولیه

مدارک شناسایی

لوازم شخصی بهداشتی و داروهای ضروری

پول نقد

مهم‌تر از همه آرامش خود را حفظ کنید. بیشتر مشکلات در بحران‌ها ناشی از هرج‌ومرج و تصمیم‌های عجولانه است. برنامه‌ریزی قبلی و خونسردی می‌تواند جان شما و خانواده‌تان را نجات دهد.