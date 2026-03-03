تصاویری از هدف قرار گرفتن امدادگران هلال احمر حین خدمت
در جریان عملیات امداد و نجات توسط جمعیت هلال احمر در حملات اسرائیل و آمریکا به کشورمان ۳ امدادگر این جمعیت هدف قرار گرفتند.
۳ امدادگر جمعیت هلال احمر عصر دیروز حین انجام عملیات امداد و نجات مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند.
این چندمین بار است که رژیم صهیونیستی با نقض قواعد بین المللی و حقوق بشردوستانه که موضوع اصلی آن مخاصمات مسلحانه است، امدادگران جمعیت هلال احمر را مورد هدف حمله خود قرار میدهد.
هم اکنون حال عمومی امدادگران مساعد گزارش شده است.
گفتنی است در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ۵ امدادگر هلال احمر حین امدادرسانی مستقیما مورد حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
منبع میزان