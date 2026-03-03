با این مواد خوراکی به جنگ اضطراب بروید
در لحظات بحرانی، بدن چنان دچار اضطراب میشود که تمام اندامها، بهویژه مغز، دچار صدماتی گاه جبرانناپذیر میشوند. با مراقبت از مغز میتوانید از این صدمات تا حد زیادی بکاهید.
احتمالا بیشتر مردم میدانند برای داشتن حسی خوب به سراغ کدام ماده خوراکی بروند. اما بهتر است بدانید آنچه در دهان میگذارید روی مغز و تواناییهایتان در برابر اضطرابهای ناشی از حوادث مختلف اثرگذار است.
اضطرابهای کنترلنشده موجب التهاب در بدن میشوند و شما را دچار خستگی مفرط و ضعف در سیستم ایمنی بدن میکنند. یکی از بهترین روشهای پیشگیری از اضطراب مزمن، مصرف مواد خوراکی مناسب است. در ادامه به برخی از این مواد اشاره شده است:
دانهها، روغن و آووکادو
بدن برای اینکه بتواند اضطراب را از خود دور کند، به چربیهای سالم، مانند اسیدهای چرب تکغیراشباع، نیاز دارد. اضطراب، فشار خون را افزایش داده و تاثیر منفی روی گردش خون میگذارد. چربیهای سالم، این وضعیت را معکوس کرده و گردش خون را بهبود میبخشد و همچنین با التهابهای بدن میجنگند. همچنین بررسیها نشان داده که چربیهای سالم توانایی تمرکز را بالا برده و از خطر افسردگی میکاهند. آووکادو، روغنهای زیتون و آجیل بهترین منابع چربیهای سالم، بهویژه از نوع اسیدهای چرب تکغیراشباع هستند.
زنجبیل
ریشههای پرغده این گیاه پر از ترکیب جینجرول است که توانایی بدن در برابر التهابها را افزایش میدهد و این بهنوبه خود روی بدن و مغز اثر مثبتی دارد و ذهن را آرام میکند.
انواع کلمها
انواع کلمها از جمله بروکلی، کلمپیچ، گل کلم و کلم دکمهای سرشار از ویتامین C هستند که با کاهش هورمون اضطراب کورتیزول، موجب آرامش میشوند. از طرفی این ویتامین، جذب آهن به بدن و درنتیجه گلبولهای قرمز خون را افزایش میدهد. درضمن کلم دارای ویتامین K1، ویتامین مهم مغز، است و از التهابهای بدن میکاهد. مجموع این موارد موجب آرامش ذهن میشود.
زغال اخته
زغال اخته را دست کم نگیرید. این میوه، سرشار از آنتیاکسیدانهایی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از احتمال ابتلا به انواع بیماریهای التهابی میکاهد. همچنین زغال اخته با کاهش هورمون کورتیزول در بدن، از اضطراب میکاهد.
ماهیهای چرب
ماهیهای چرب سرشار از چربیهای امگا۳ هستند. این چربیها در تشکیل سلولهای مغزی موثرند و به مغز برای فرآیند تفکر کمک بسیاری میکنند. به دلیل این ویژگی، این ماده غذایی برای مقابله با بحران و اضطرابهای ناشی از آن ایدهآل است.
دوری از مواد اضطرابآور
در زمانهای پراضطراب از نوشیدنیهای الکلی، چربیهای ناسالم، مواد غذایی فرآوریشده و همینطور قندی دوری کنید. این مواد خوراکی، التهابآور هستند و بدن را دچار اضطرابهای کنترلنشده میکنند.
* یادآوری مهم
درحالیکه برای بهبود حال روحیتان از تغذیه سالم استفاده میکنید، مراقب خواب کافی شبانهتان هم باشید. خواب کافی عملکرد مغز را بهبود میبخشد و به شما آرامش میدهد.