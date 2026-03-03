۶ توصیه کاربردی برای آرام کردن کودکان

کودکان هم مانند بزرگسالان گاهی، به‌ویژه در لحظات بحرانی، دچار اضطراب و وحشت می‌شوند و باید روش‌هایی مناسب برای کنترل این احساسات به آنها یاد بدهیم. یکی از این روش‌ها تنفس عمیق است که به کودکان هنگام خشم یا اضطراب کمک بسیاری می‌کند.

با روش‌های زیر به کودک‌تان تنفس عمیق را بیاموزید:

۱. تنفس شکمی

تنفس شکمی باعث می‌شود، فرد آهسته و عمیق نفس بکشد و آرام شود. به کودک‌تان بگویید:

* بنشیند یا دراز بکشد و در وضعیت راحتی قرار بگیرد؛

* یک دست را روی شکم و دست دیگر را روی قفسه سینه بگذارد؛

* اکنون از بینی هوا را به درون بکشد و شکم را پر از هوا کند (در این موقع به‌ جای قفسه سینه، باید شکم باید بالا و پایین برود.)؛

* حالا به‌آرامی هوا را از دهان بیرون کند؛

* ۵ تا ۱۰ بار این نوع تنفس را انجام دهد.

۲. تنفس خرگوشی

در این روش سرگرم‌کننده دم باید سریع و بازدم طولانی باشد. از کودک بخواهید:

* صاف بنشیند و خود را شبیه خرگوش تصور کند؛

* سه بار از بینی با سرعت نفس بکشد، درست مانند خرگوشی که گلی را بو می‌کند؛

* سپس بازدم آهسته و طولانی داشته باشد؛

* این نوع تنفس را باید ۵ بار انجام داد. حتی برای اینکه کودک‌تان از این کار بیشتر لذت ببرد، از او بخواهید مانند خرگوش بپرد.

۳. تنفس رنگین‌کمانی

این روش تنفس، برای کودکان بسیار مفرح است. از کودک بخواهید:

* راحت بنشیند یا بایستد و رنگین‌کمان بزرگی را تصور کند؛

* سپس با رنگ‌های یک طرف رنگین‌کمان شروع کند و با رنگ اول (مثلا، قرمز) ار بینی نفس عمیق بکشد و با رنگ بعدی، هوا را آرام از دهان بیرون کند؛

* این تنفس را باید با تمام رنگ‌های رنگین‌کمان انجام دهد.

۴. تنفس گُلی

در این روش هم کودک باید تصور کند در حال بوییدن گُلی است و آرام از بینی نفس عمیق بکشد و سپس به‌آرامی هوا را از دهان بیرون کند.

۵. تنفس ستاره‌ای

در این نوع تنفس، از کودک بخواهید روی کاغذ ستاره‌ای بکشد و موقع ترسیم ستاره، از نقطه شروع از بینی نفس عمیق بکشد و به‌تدریج هوا را از دهان به‌آرامی به بیرون بفرستد. این کار را باید تا پایان ترسیم ستاره تکرار کند.

۶. تنفس مربعی

در این نوع تفس که با نام‌های جعبه‌ای یا چهارضلعی هم شناخته می‌شود، کودک باید:

* مربعی را تصور کند؛

* از بینی نفس عمیق بکشد و آهسته تا ۴ بشمارد؛

*اکنون نفس خود را در سیه حبس کند و دوباره تا ۴ بشمارد؛

* سپس هوا را به‌آهستگی و در حالی که تا ۴ می‌شمارد، بیرون بفرستد؛

* پیش از اینکه این الگوی تنفس را دوباره شروع کند، ۴ ثانیه صبر کند.

تنفس عمیق نه‌تنها در لحظات بحرانی و پراضطراب به کمک کودک‌تان می‌آید، بلکه فواید عاطفی و فیزیکی طولانی‌مدتی هم دارد. درضمن این نوع تنفس، دیافراگم کودک را تقویت کرده و ظرفیت شش‌هایش را افزایش می‌دهد.

همچنین وقتی کودک‌تان ابزاری برای کنترل اضطراب خود داشته باشد، بیشتر احساس امنیت می‌کند. بنابراین هنگام بازی و وقت‌گذرانی با کودک‌تان روش‌های تنفس عمیق را به او یاد بدهید تا او هر لحظه که مضطرب می‌شود، از این روش برای آرام شدن استفاده کند.