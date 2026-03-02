کنترل بیماری در شرایط اضطراری

زهرا دستجردی بر لزوم آمادگی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن برای مواجهه با شرایط اضطراری تاکید و اظهار کرد: اتفاقات غیرمنتظره مانند جنگ و درگیری‌ها می‌توانند منجر به تشدید بیماری‌های مزمن شوند، کنترل بیماری و بهبود شرایط روحی و توانمندی بیمار، همواره یک ضرورت است و در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی توصیه‌هایی را به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ارائه داد و گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و قبل از بحرانی شدن شرایط، در صورت لزوم با پزشکتان ملاقات و مشورت کرده، آزمایشات لازم را انجام دهید و به توصیه‌های او عمل کنید، همچنین شرحی از بیماری، نوع درمان و نام داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید تا در صورت بروز مشکل، بتوانید به سرعت به کادر درمان کمک کنید.

دکتر دستجردی بر اهمیت آمادگی دارویی و تجهیزاتی تاکید و تصریح کرد: یک نسخه دارویی یا لیستی از داروهای مصرفی به همراه داشته باشید تا در صورت گم شدن دارو، بتوانید به راحتی آن را از داروخانه تهیه کنید. داروهای خود را حداقل برای یک ماه تهیه کرده، به طور منظم مصرف کنید و مقداری از آن‌ها را در کیف شرایط اضطراری خود قرار دهید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات مورد نیاز برای کنترل بیماری مانند دستگاه کنترل قندخون، فشارسنج، دستگاه‌های کمکی داروهای آسم، کیف خنک نگهدارنده انسولین، سرنگ و سوزن قلم انسولین، پد الکلی و سایر ملزومات را تهیه و به طور منظم و صحیح از آن‌ها استفاده کنید. این تجهیزات را در دسترس و در کنار کیف شرایط اضطراری خود قرار دهید.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، بر اهمیت رعایت مستمر درمان و مراقبت تاکید و اظهار کرد: مصرف داروهای خود را به تعویق نیندازید. در صورت امکان از هشدارهای تلفن همراه برای یادآوری زمان مصرف دارو استفاده کنید. به طور منظم مواردی را که نیاز به اندازه‌گیری دارند (قندخون، فشارخون و غیره) را پایش و مدیریت کنید. در صورت مصرف انسولین، ترجیحاً از کیف خنک نگهدارنده انسولین استفاده کنید تا انسولین شما در اثر تغییرات دمایی آسیب نبیند. صندوق عقب و داشبورد ماشین محل مناسبی برای نگهداری انسولین نیستند.

دستجردی در خصوص مراقبت‌های فوری و پیشگیرانه نیز هشدار داد و افزود: در صورت داشتن علائم سکته قلبی (احساس فشار آزاردهنده، سنگینی یا درد پشت جناق سینه که به دست‌ها، فک تحتانی یا پشت منتشر شود، تعریق سرد، تهوع و تنگی نفس)، سریعاً کمک بخواهید. دقایق اول پس از شروع سکته قلبی، حیاتی‌ترین زمان برای درمان است.

وی همچنین توصیه کرد: در کیف شرایط اضطراری خود، مقداری میان وعده‌های سالم مانند بیسکوییت، خشکبار، آجیل خام کم یا بی‌نمک و آب آشامیدنی قرار دهید. بیماران مبتلا به دیابت، مقداری مواد قندی مانند عسل، آبمیوه یا قند را نیز در کیف خود قرار دهند تا در صورت بروز افت قندخون، از آن استفاده کنند.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، بر اهمیت مراقبت‌های دوره‌ای پزشکی برای پیشگیری از حاد شدن بیماری و کاهش مراجعه غیرضروری به اورژانس بیمارستان تاکید و تصریح کرد: برای کاهش استرس، سعی کنید کارهای روزمره را انجام دهید و روال عادی زندگی را حفظ کنید. از قرار گرفتن طولانی در معرض آفتاب خودداری کنید و از وسایل حفاظتی در مقابل آفتاب (کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و لباس پوشیده) استفاده کنید. برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی، دست‌های خود را مرتب با آب و صابون بشویید. در صورت عدم دسترسی به آب و صابون، از محلول ضدعفونی کننده موجود در کیف شرایط اضطراری استفاده کنید. برای پیشگیری از خشکی پوست، از کرم مرطوب کننده استفاده کنید.

دستجردی در پایان به محتویات ضروری کیف شرایط اضطراری اشاره و اظهار کرد: کیف شرایط اضطراری باید شامل داروها، تجهیزات مورد نیاز کنترل بیماری (دستگاه کنترل قندخون، فشارسنج، دستگاه‌های کمکی داروهای آسم، کیف خنک نگهدارنده انسولین، سرنگ و سوزن قلم انسولین، پد الکلی)، میان وعده‌های سالم، آب آشامیدنی سالم، مواد قندی، ماسک، محلول ضدعفونی کننده، وسایل بهداشتی مانند کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب، مسواک و خمیردندان، صابون مایع، عینک آفتابی و سایر ملزومات ضروری باشد. تهیه این کیف و آشنایی با محتویات آن، می‌تواند در شرایط بحرانی بسیار کمک‌کننده باشد.