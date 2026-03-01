همه اعضای خارجی استقلال به صورت زمینی راهی ترکیه شدند.
بعد از شروع مجدد جنگ در کشورمان و تعطیلی تمرینات و بازی ها، بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال ایران راهی کشورهای خود شدند و مشخص نیست این رفتن بازگشتی خواهد داشت یا خیر. با توجه به بسته شدن پروازها این سوال پیش آمده که چطور خارجی ها از ایران خارج شدند. طبق پیگیری های ما، مثلا بازیکنان خارجی استقلال و مربی ترک تبار این تیم که به تازگی با استقلال قرارداد بسته بود، همگی با یک ماشین به صورت زمینی راهی مرز ترکیه شدند و از آنجا ایران را ترک کردند.
از مرز هم با ماشین به استانبول رفتند و هرکدام از بازیکنان خارجی استقلال از فرودگاه استانبول به کشورهایشان سفر کردند. احتمالا خارجی های سایر تیم های ایرانی مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور هم با همین روش از ایران رفتند تا خودشان را به کشورهای خود برسانند.