بعد از شروع مجدد جنگ در کشورمان و تعطیلی تمرینات و بازی ها، بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال ایران راهی کشورهای خود شدند و مشخص نیست این رفتن بازگشتی خواهد داشت یا خیر. با توجه به بسته شدن پروازها این سوال پیش آمده که چطور خارجی ها از ایران خارج شدند. طبق پیگیری های ما، مثلا بازیکنان خارجی استقلال و مربی ترک تبار این تیم که به تازگی با استقلال قرارداد بسته بود، همگی با یک ماشین به صورت زمینی راهی مرز ترکیه شدند و از آنجا ایران را ترک کردند.