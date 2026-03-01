آیت الله سیدعلی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، در روز نهم اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی اسرائیل به شهادت رسید و اینک، جمهوری اسلامی خود را آماده مراسم تدفین دومین رهبرش می کند.

درباره محل دفن ایشان گمانه زنی های متعددی وجود دارد، از جمله دفن در کنار آرامگاه امام خمینی، دفن در حرم امام رضا علیه السلام یا در حرم حضرت معصومه (س). با این حال، احتمال این که پیکر رهبر فقید برای خاکسپاری به مسجد جمکران در قم منتقل شود، جدی تر از بقیه گزینه هاست.

علت قوی بودن این گمان، ارادت و ایمان رهبر شهید به مسجد جمکران است که در باور بسیاری از شیعیان، ساخت آن به دستور امام زمان(عج) بوده است.

آیت الله خامنه ای در طول حیات خود، بارها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب به این مسجد رفته و با آن انس زیادی داشته است. گفته می شود حتی پیش از تصمیمات بزرگ نیز به این مسجد می رفته و بعد از خروج از آنجا، تصمیم خود را اعلام می کرده است.

به گفته آیت الله خامنه ای «مسجد جمکران مورد توجه رجال‌الغیب و عبادالله بوده و از مکان‌های مورد عنایت الهی است».

در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، توسعه عمرانی مسجد جمکران به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و این مسجد به یک مجموعه بزرگ فرهنگی و مذهبی تبدیل شد به طوری همانند حرم های امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه(س) برای این مسجد نیز تولیت خاصی از طرف شخص رهبر انتخاب می شد.

با این حال، باید منتظر بود و دید که آیا ایشان وصیت خاصی در این باره داشته یا خیر و در نهایت، تصمیم مسوولان کشور و اعضای خانواده ایشان چه خواهد بود. در هر حال، تا تثبیت اوضاع، امکان برگزاری مراسم تودیع و تشییع و تدفین، دور از ذهن به نظر می رسد.