خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دارندگان کالابرگ بخوانند/ نکته مهم درباره استفاده از اعتبار فعلی

کد خبر : 1757394
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه وزارت کار، اعلام کرد که اعتبار کالابرگ شارژ شده در ماه‌های گذشته بدون هیچ مشکلی قابل استفاده است و مردم می‌توانند در سراسر کشور از آن خرید کنند.

ایمان زنگنه به وضعیت شارژ اعتبار و برداشت کالابرگ اشاره کرد وگفت: شارژ اعتبار انجام شده در ماه‌های قبل مشکلی در برداشت ندارد و مردم می‌توانند به راحتی از آن در سراسر کشور استفاده کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده تا این لحظه، هیچ مشکلی در زمینه عرضه و برداشت از اعتبار وجود نداشته است.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اعتبار موجود در حساب کالابرگ قابلیت خرید و استفاده از اقلام را در سراسر کشور دارد و توصیه می‌شود برای جلوگیری از ازدحام، در زمان نیاز به خرید مراجعه کنند.

زنگنه در خصوص شارژ اسفند ماه، گفت: زمان دقیق آن وضعیت شارژ اسفند ماه به زودی اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: اعتبار موجود در حساب افراد به طور کامل قابل استفاده است و قابلیت خرید و استفاده از اقلام مختلف در سراسر کشور را دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود مردم در زمان نیاز به خرید مراجعه کنند تا از ایجاد ازدحام جلوگیری شود.

 

منبع آنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل