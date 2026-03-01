دارندگان کالابرگ بخوانند/ نکته مهم درباره استفاده از اعتبار فعلی
سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه وزارت کار، اعلام کرد که اعتبار کالابرگ شارژ شده در ماههای گذشته بدون هیچ مشکلی قابل استفاده است و مردم میتوانند در سراسر کشور از آن خرید کنند.
ایمان زنگنه به وضعیت شارژ اعتبار و برداشت کالابرگ اشاره کرد وگفت: شارژ اعتبار انجام شده در ماههای قبل مشکلی در برداشت ندارد و مردم میتوانند به راحتی از آن در سراسر کشور استفاده کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده تا این لحظه، هیچ مشکلی در زمینه عرضه و برداشت از اعتبار وجود نداشته است.
سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اعتبار موجود در حساب کالابرگ قابلیت خرید و استفاده از اقلام را در سراسر کشور دارد و توصیه میشود برای جلوگیری از ازدحام، در زمان نیاز به خرید مراجعه کنند.
زنگنه در خصوص شارژ اسفند ماه، گفت: زمان دقیق آن وضعیت شارژ اسفند ماه به زودی اعلام خواهد شد.
