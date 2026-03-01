دارندگان کالابرگ بخوانند/ نکته مهم درباره استفاده از اعتبار فعلی

ایمان زنگنه به وضعیت شارژ اعتبار و برداشت کالابرگ اشاره کرد وگفت: شارژ اعتبار انجام شده در ماه‌های قبل مشکلی در برداشت ندارد و مردم می‌توانند به راحتی از آن در سراسر کشور استفاده کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده تا این لحظه، هیچ مشکلی در زمینه عرضه و برداشت از اعتبار وجود نداشته است.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اعتبار موجود در حساب کالابرگ قابلیت خرید و استفاده از اقلام را در سراسر کشور دارد و توصیه می‌شود برای جلوگیری از ازدحام، در زمان نیاز به خرید مراجعه کنند.

زنگنه در خصوص شارژ اسفند ماه، گفت: زمان دقیق آن وضعیت شارژ اسفند ماه به زودی اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: اعتبار موجود در حساب افراد به طور کامل قابل استفاده است و قابلیت خرید و استفاده از اقلام مختلف در سراسر کشور را دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود مردم در زمان نیاز به خرید مراجعه کنند تا از ایجاد ازدحام جلوگیری شود.