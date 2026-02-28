پروتکلهای فعالیت در رسانههای اجتماعی در شرایط جنگی
فعالیت در رسانههای اجتماعی در شرایط جنگی پروتکلهایی دارد که در ادامه میخوانید.
۱. به هیچ وجه با دوستان و آشنایان نظامی خود تماس نگیرید.
۲. از مناطقی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، فیلم یا عکس ارسال نکنید.
۳. در گروهها و صفحات مجازی در مورد آنچه که در محل زندگی شما روی داده صحبت نکنید. علاوه بر ایجاد اضطراب، ناخواسته به دشمن اطلاعات میدهید.
۴. اخبار و اطلاعات دریافتی از منابع غیرموثق را منتشر نکنید.
۵. برای تشخیص شایعات، محتوای منتشر شده را با منابع رسمی چک کنید.
۶. اگر از ضعف سامانهها و زیرساختهای حیاتی کشور اطلاعات تخصصی دارید آن را در فضای عمومی یا گروههای خصوصی منتشر نکنید.
۷. از ارسال تصاویر حملات از مبدا ایران خودداری کنید چراکه کمک به دشمن برای شناسایی اماکن نظامی محسوب میشود.
۹. از بازنشر اخبار و اطلاعات از صفحات شخصی و رسانهای که با دشمن همسویی دارد و درصدد تخریب روحیه ملی است، بپرهیزید.
۱۰. به هیچ وجه تصویر یا ویدئویی از جابجایی ادوات نظامی منتشر نکنید.
۱۱. همگی در راستای کمک به «پدافند روانی» یاریگر مدافعان و سربازان وطن باشیم.