امن‌ترین نقطه در شرایط کنونی خانه است

با توجه به فضای موجود و احتمال بی‌ثباتی در ساعات آینده، منابع آگاه و فعالان اجتماعی تأکید کرده‌اند که در حال حاضر امن‌ترین مکان برای شهروندان، ماندن در خانه و پرهیز از ترددهای غیرضروری است.

در پی تجاوز اخیر امریکا و اسرائیل به خاک کشورمان و همزمان با گزارش انفجارها در چند نقطه از کشور، وضعیت شهرهای بزرگ از جمله تهران پر ترافیک گزارش می‌شود. حضور ماشین ها در خیابان‌ها و معابر منجر به ایجاد ترافیک سنگین در برخی از مناطق شده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از ازدحام جمعیت در مقابل پمپ بنزین‌ها برای سوخت‌گیری است.

با توجه به فضای موجود و احتمال بی‌ثباتی در ساعات آینده، منابع آگاه و فعالان اجتماعی تأکید کرده‌اند که در حال حاضر امن‌ترین مکان برای شهروندان، ماندن در خانه و پرهیز از ترددهای غیرضروری است.

 

منبع فارس
