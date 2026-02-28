بررسی جزئیات نشان می‌دهد چهار گروه اصلی غذایی رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند:

روغن‌ها و چربی‌ها: ۲۰۷.۵٪

نان و غلات: ۱۴۲٪

گوشت قرمز و ماکیان: ۱۲۰.۵٪

شیر، پنیر و تخم‌مرغ: ۱۰۸.۳٪

به بیان ساده، بخش عمده سبد غذایی خانوار در یک سال بیش از دو برابر شده است؛ آن هم در شرایطی که خوراکی‌ها حدود ۲۹ درصد وزن شاخص تورم را تشکیل می‌دهند.

وقتی کالاهای پایه سه‌رقمی می‌شوند، فشار تورم مستقیماً به سفره خانوار منتقل می‌شود.

منبع خبر فوری

انتهای پیام/